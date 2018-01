El espacio municipal de igualdad Dulce Chacón aborda en enero el acoso callejero y cómo enfrentarse a él

5/01/2018 - 9:59

El espacio municipal de igualdad Dulce Chacón (calle Mareas, 34) aborda en enero el acoso callejero y cómo enfrentarse a él. Las sesiones se celebrarán los días 19 y 26 de enero de 15 a 18 horas y están abiertas tanto a mujeres como a hombres.

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

El taller se imparte de la mano de 'Levanta la voz Madrid', integrante de la Plataforma Antiacoso Callejero Hollaback¡, que se extiende por más de una treintena de países. Su objetivo es "proporcionar a las víctimas de acoso callejero la posibilidad de compartir sus historias a través de su web para visibilizar un problema generalmente ignorado y subestimado".

Desde el espacio de igualdad Dulce Chacón se plantearán estrategias para saber cómo actuar ante situaciones de acoso callejero, primando siempre la seguridad, y se desmitificarán tipos de este acoso, como el piropo. "No es algo cultural, no es algo inocente, no forma parte del derecho de expresión de los hombres", explican las promotoras del taller.