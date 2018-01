La nueva programación de los Teatros del Canal cierra 2017 con un 96% de ocupación

5/01/2018 - 12:08

La nueva programación de los Teatros del Canal, que llegó hace cuatro meses de la mano de la nueva directora Natalia Álvarez Simó, ha terminado el año 2017 vendiendo el 96 por ciento de las entradas disponibles, ha informado hoy el Gobierno regional.

Los Teatros acogerán de enero a junio de 2018 un total de 45 propuestas de creación contemporánea que incluyen teatro, danza y música. Entre ellos a Angélica Liddell, Jan Fabre, Rodrigo García o Thomas Ostermeier así como una programación estable de danza con propuestas que van desde Rocío Molina, pasando por Sidi Larbi, Peeping Tom o La Veronal hasta la Compañía Nacional de Danza.

En The Blind Poet, Jan Lauwers ha rastreado en el árbol genealógico de cada uno de los intérpretes (siete nacionalidades, lenguas y culturas). Les entrega así el escenario para que cuenten la historia de Europa desde otros puntos de vista, lejos de las versiones de los vencedores.

Philippe Quesne presenta La Mélancolie des dragons, en la que un coche lleno de heavys se ha quedado atrapado en la nieve. La compañía Peeping Tom recala en Madrid con Moeder (Madre), la segunda entrega de la trilogía sobre una familia que comenzó con Vader (Padre) en 2014 y terminará con Kinderen (Hijos). Y Thomas Ostermeier y la Schaubühne Berlin presentan Die Ehe der Maria Braun.

Por último, Fragan Gehlker, Alexis Auffray y Maroussia Diaz Verbèke presentan Le Vide - essai de cirque, inspirado en el mito de Sísifo.

CREACIÓN CONTEMPORÁNEA

En el campo de la creación contemporánea, Teatros del Canal será coproductor en muchos de los espectáculos que acogerá a lo largo de la temporada, como es el caso de La tristeza de los ogros, de Fabrice Murgia.

Enric Montefuso (ex líder del grupo Standstill) y Buena Suerte presentan una pieza de teatro musical, Tata Mala. Y Mammón, de Nao Albet y Marcel Borrás, es una road movie teatral con personajes que parecen salir de El Gran Lebowski, de los hermanos Coen, y de Miedo y asco en Las Vegas, de Terry Gilliam.

La Tristura recalará en dos ocasiones en los Teatros del Canal: la primera, con Future Lovers (coproducción de los Teatros del Canal); el otro montaje de La Tristura será Cine, que se pudo ver la temporada pasada dentro del Festival de Otoño a Primavera.

Angélica Liddell regresará a los escenarios españoles para presentar su Trilogía del Infinito. Y Rodrigo García pisa de nuevo estos escenarios con Evel Knievel contra Macbeth na terra do finado Humberto (coproducción de los Teatros del Canal).

NUEVAS MIRADAS SOBRE LA LITERATURA Y PUENTES CON IBEROAMÉRICA

A partir de la novela de Joseph Conrad, El corazón de las tinieblas (coproducción de los Teatros del Canal) Darío Facal ofrece una reflexión poética sobre las formas del mal, una invitación a mirar e intentar comprender nuestra propia oscuridad.

Del otro lado del océano llegan varias propuestas como la de Christiane Jatahy, E se elas fossem para Moscou, basada en Las tres hermanas de Chéjov. También desde Brasil aterriza Volmir Cordeiro, con L'oeil la bouche et le reste.

DANZA CONTEMPORÁNEA, GRANDES BALLETS Y NUEVO FLAMENCO

Marlene Montero presenta Guintche; en Gustavia, Mathilde Monnier y La Ribot interpretarán a un mismo personaje, y El resistente y delicado hilo musical, de Amalia Fernández, es un hecho teatral finito, pero que apunta a la eternidad.

En lo que a grandes ballets se refiere, la Compañía Nacional de Danza presenta The Show Must Go On, de Jérôme Bel. Por su parte, Jefta Van Dinther junto con el Cullberg Ballet traen Protagonist. Por último, los coreógrafos Sidi Larbi Cherkaoui y Crystal Pite firman tres piezas para el Royal Ballet Flanders, Firebird y Faun, y Ten Duets on a Theme of Rescue, respectivamente.

En cuanto a los coreógrafos nacionales, Marina Mascarell presenta Three Times Rebel, donde cinco bailarines subvierten de forma poética los prejuicios aún vigentes en torno a la mujer. Por su parte, Sharon Fridman (Premio Max 2015) trae All Ways, donde avanza por cinco paisajes anímicos: la pérdida, la búsqueda, el sueño, el enamoramiento y la construcción.

Rocío Molina, una de las máximas representantes del nuevo flamenco presenta Impulso. Y podrá verse también La espina que quiso ser flor o la flor que soñó con ser bailaora, de Olga Pericet; Una oda al tiempo, de María Pagés; y La fiesta, de Israel Galván.

UN ESTRENO DE ÓPERA EN COPRODUCCIÓN CON EL TEATRO REAL

Los Teatros del Canal producirán, junto con el Teatro Real, la ópera El pintor, el nuevo trabajo de Albert Boadella, anterior director artístico de esta casa.

Como ya es habitual en la programación de los Teatros del Canal, el Ciclo Ibercaja de Música de la Joven Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid ofrece 29 conciertos temáticos, ópera para niños, conciertos familiares y un programa didáctico para escolares.

CENTRO DANZA CANAL

En cuanto al Centro Danza Canal, además de la convocatoria anual de compañías residentes, se realizarán actividades paralelas como Caravane en Canal, en colaboración con el Centro Nacional de la Danza de Francia.

También habrá distintos talleres como Acércate a la danza, sobre el movimiento creativo para bebés; Creando Comunidad, de integración; El Canal para familias, para acercarse a la danza contemporánea; y ciclos de conferencias y proyecciones.

Toda la información sobre la programación de los Teatros del Canal de la Comunidad de Madrid se puede consultar visitando la página web www.teatroscanal.com.