Cataluña. los abogados de vox confirman que el auto sobre junqueras se conocerá hoy

5/01/2018 - 12:37

MADRID, 05 (SERVIMEDIA)

La acción popular representada por el partido Vox, con Javier Ortega y Pedro Fernández, informó este viernes de que el auto con la decisión de los magistrados del Tribunal Supremo sobre si mantienen en prisión al exvicepresidente de la Generalitat catalana Oriol Junqueras se dictará "en las próximas horas con toda seguridad".

Según anunció Vox, tanto Ortega como Fernández fueron llamados esta mañana para acudir al Alto Tribunal y ser informados al respecto.

Los tres magistrados de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, integrada por los jueces Miguel Colmenero, Francisco Monterde y Alberto Jorge Barreiro, deliberarán hoy sobre si mantienen o no en la cárcel de Estremera al exvicepresidente de la Generalitat. Los tres han de ponerse de acuerdo para emitir una resolución al respecto, aunque podría darse el caso de que sus posiciones no coincidan y que expliquen sus motivos a través de un voto recurrente o un voto particular.

(SERVIMEDIA)

05-ENE-18

LDS/caa