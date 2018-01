El PP pide al PSOE que deje de hacer política "rastrera" y que se mueve del 'no es no' de Sánchez para aprobar los PGE

5/01/2018 - 12:50

El secretario general del PP en Baleares, Antoni Fuster, ha pedido al PSOE que deje de hacer política "rastrera" para empezar a hacer política de Estado y ha asegurado que tiene que dejar de estar instalado en el 'no es no' del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, para poder aprobar los Presupuestos Generales del Estado.

PALMA DE MALLORCA, 5 (EUROPA PRESS)

En declaraciones a los medios, Fuster ha indicado que el PP está trabajando "de verdad" para llegar a acuerdos que permitan la aprobación de los PGE y ha defendido que los 'populares' están actuando con "mucha responsabilidad".

Asimismo, el secretario general del PP en las Islas ha explicado que la presidenta del Govern, Francina Armengol, "no tiene que pedir ninguna reunión con Montoro sino exigir a Sánchez que deje de estar instalado en el 'no es no'".

Por otra parte, Fuster ha respondido al coportavoz de MÉS per Mallorca, David Abril, en sus acusaciones hacia el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, al asegurar que "atraca a Baleares".

"El único que lo atraca es él que se declara antisistema. Le pido responsabilidad y no solo crítica barata", ha manifestado el secretario general del PP balear.

CORRIDAS DE TOROS

Sobre las alegaciones al recurso del Estado ante el Tribunal Constitucional que impugna la Ley de Toros a la balear, Fuster ha recordado al Govern y los partidos de izquierdas que "no tienen competencia en esta materia".

En este sentido, le ha pedido a Armengol que se preocupe por legislar en aquellos asuntos en los que sí tiene competencias ya que "en Baleares hay suficientes problemas".

"Si a Picornell y Armengol no les gustan los toros lo respeto pero en esta tierra hay mucha gente a la que sí les gusta. Si no les gusta a ellos que no vayan a verlos", ha sentenciado.