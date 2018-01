La Junta es "proclive" a recurrir la sentencia sobre oposiciones del SES pero buscará el consenso con sindicatos

5/01/2018 - 13:49

El consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles, ha señalado este vienes que la Administración regional es "proclive" a recurrir la sentencia que ordena al SES que valore el trabajo en centros privados en las oposiciones, pero se reunirá con los sindicatos para tomar una decisión "lo más consensuada posible".

MÉRIDA, 5 (EUROPA PRESS)

Vergeles ha explicado que la consejería ha tenido conocimiento de la sentencia "hace un par de días", de la cual ha dicho que "plantea muchas dudas" y que está "siendo estudiada" por los servicios jurídicos de este departamento y de la Junta para informar a los integrantes del pacto del proceso selectivo en la mesa de seguimiento.

De este modo, desde la Consejería de Sanidad se quiere mantener el diálogo social con las organizaciones sindicales para decidir si recurre o no la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Mérida, la cual "no es firme" y "no paraliza en ningún momento el proceso selectivo", ha señalado el consejero en rueda de prensa.

Vergeles ha subrayado que la Administración quiere tomar una decisión "lo más consensuada posible" sobre este asunto y ha aclarado que, en caso de recurrir la sentencia, ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, esta circunstancia tampoco paraliza "en ningún caso" el proceso de oposiciones.

En su comparecencia, ha recalcado que en el pacto para la mejora de los procesos selectivos "se decidió "conscientemente" no baremar la experiencia en la sanidad privada por "todos los integrantes" del mismo "en el ánimo de agilizar los procesos selectivos", dado que este era el aspecto que "más controversia" y "más recursos" había generado en procesos anteriores, ha apuntado.

