La antigua residencia de Cazalla logra un "aprovechamiento del 80%" tras su cambio de uso, según Villalobos

5/01/2018 - 14:07

El presidente defiende el "cambio de actividad" promovido en el recinto porque ya no "reúne las condiciones" para funcionar como residencia para personas mayores

SEVILLA, 5 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos (PSOE), ha defendido que la antigua residencia de mayores de Cazalla de la Sierra alcanza ya una "tasa de aprovechamiento del 80 por ciento" como centro multifuncional, al acoger servicios de comedor y ayuda domicilio para personas desfavorecidas, un centro de información a la mujer y la sede de varios colectivos de la zona.

En una entrevista con Europa Press, Fernando Rodríguez Villalobos ha retomado el debate relativo al destino de la antigua residencia de mayores de Cazalla, perteneciente a la Diputación provincial y cuyo futuro es recurrentemente objeto de reivindicaciones por parte de la oposición y por parte de un colectivo vecinal nacido en la Sierra Morena sevillana.

En ese sentido, la Diputación viene defendiendo que si allá por 2015 los 22 usuarios de estas instalaciones fueron derivados a otros centros asistenciales, fue porque había quedado de relieve que la residencia no reunía "las condiciones exigidas por la legislación actual, ni para la estancia ni para la pernoctación de un colectivo social con movilidad mermada, razones suficientes para no obtener la autorización de funcionamiento de la Junta de Andalucía".

Y mientras diferentes fuerzas de oposición y la citada plataforma vecinal reclaman la reapertura de las instalaciones como residencia de mayores, la Institución provincial siempre ha alegado que por Ley, el edificio ya no puede ser destinado a tales usos, defendiendo su aprovechamiento como centro "multifuncional" para la comarca de la Sierra Morena sevillana.

"LA CONCLUSIÓN ES QUE NO SE PUEDE REABRIR" COMO RESIDENCIA

Al respecto, el presidente de la Diputación ha asegurado que la institución que dirige ha dado no pocas vueltas al asunto y "la conclusión es que la Diputación no puede reabrir este inmueble con uso residencial, porque no reúne las condiciones exigidas por la legislación actual para ello y se trata de problemas estructurales que no son subsanables".

Es por ello, según defiende Villalobos, que ha sido planteado un "cambio de actividad" para que el edificio acoja "un centro multifuncional de tipo comarcal". "Para ponerlo en marcha, remodelamos el inmueble y lo hemos adaptado al uso diurno y pernoctaciones de colectivos pequeños y con capacidades de movilidad. Además, hemos firmado un convenio con el Ayuntamiento de Cazalla, para que pueda desarrollar allí actividades de interés vecinal".

Así, ha desgranado que "desde hace ya algún tiempo", en las antiguas instalaciones de la residencia de mayores se presta "un servicio de comedor, de ayuda a domicilio y de lavandería para 30 personas de la comarca, que se encuentran en dificultades económicas", acogiendo además el centro de información a la mujer de Cazalla y la sede de varias asociaciones vecinales.

Gracias a esta reorientación del destino de las instalaciones, siempre según el presidente, el edificio alcanza ya "una tasa de aprovechamiento del 80 por ciento", que según augura alcanzará el cien por ciento durante el primer trimestre de este año.