Recogen firmas para que se retiren grupos electrógenos de un supermercado junto a la Ciudad de los Muchachos de Leganés

5/01/2018 - 14:21

El Ayuntamiento asegura que no suponen un riesgo para la población LEGANÉS, 5 ( EUROPA PRESS) Un vecino de Leganés ha iniciado una recogida de firmas en la plataforma change.org para que se solventen los problemas de contaminación acústica y de seguridad que generarían los grupos electrógenos de un supermercado a la Ciudad de los Muchachos (CEMU), mientras el Ayuntamiento ha asegurado que no hay riesgo alguno para la población.

Según la denuncia vecinal, el supermercado que hay ubicado en la avenida del doctor Fleming, junto a la CEMU, funciona desde 2017 sin suministro eléctrico de red, por lo que tiene habilitados "unos grupos electrógenos y deposito diesel junto al colegio CEMU", genernado con ello "contaminación y ruido que puede afectar a los ciudadanos de Leganés y en especial a los niños del colegio".

En este punto, el promotor de la iniciativa --que lleva recabadas unas 200 rúbricas ciudadanas-- asegura que la situación "no cumple la normativa de industria", ya que "tiene una valla de separación que no garantiza su seguridad, en especial por encontrarse lindando con un colegio con el peligro que eso supone".

La reivindicación se dirige a la delegación de Industria del Ayuntamiento de Leganés, para que "haga cumplir la normativa y tome medidas para que esta situación se solucione".

"Se ha denunciado esta situación, pero nos han dado plazos de resolución que no se han cumplido y la situación se esta prolongando sin que veamos que se actúe o se solucione", han señalado los promotores.

Por su parte, el alcalde, Santiago Llorente (PSOE), ha recordado que el supermercado abrió "recientemente" y que "tiene licencia para poder funcionar".

No obstante, aunque ha admitido que "se están subsanando algunos defectos", ha remarcado que los grupos electrógenos no suponen ningún "riesgo para la población", ya que estos no están cerca de las viviendas.