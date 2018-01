Cristina Pedroche, sobre las Campanadas de 2018: "Habrá que ver si compensa o no compensa todo el sufrimiento"

5/01/2018 - 14:19

La presentadora y colaboradora de televisión Cristina Pedroche, que ha dado las Campanadas de 2017 junto al chef Alberto Chicote en Antena 3, considera que tiene que reflexionar sobre las ventajas y los inconvenientes de presentar las tradicionales Campanadas de fin de año antes de decidir si estará o no en las de este año 2018.

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

"No, vamos a centrarnos y vamos a respirar hondo todo el mundo. No estoy diciendo que yo vaya a dar las Campanadas el año que viene. Eso habrá que verlo, habrá que estudiarlo y habrá que ver si compensa o no compensa todo el sufrimiento y todas las críticas, el volverme loca...", ha afirmado Pedroche en 'Zapeando' (laSexta), al ser preguntada sobre si ya está pensando en el vestido para la próxima Nochevieja.

Tras cuatro años consecutivos dando las Campanadas para Atresmedia y generando polémica por las indumentarias elegidas para ello, Pedroche no tiene claro que vaya a repetir en 2018, pero tampoco descarta utilizar algún atuendo llamativo en otra ocasión.

"Vestidos, hay muchas ocasiones. En febrero se estrena la película de Santiago Segura ('Sin rodeos'). MI primera película. Lo mismo me planto ahí 'Un Pedroche'. ¿Quien sabe?", ha manifestado la presentadora, en alusión a sus famosos vestidos, caracterizados por las transparencias y los encajes.

Pese a sus dudas, Cristina Pedroche ha escrito este jueves en su blog de 'Hola', una nueva entrada titulada 'Feliz Feliz Feliz'. "Sigo en una nube de felicidad. Gracias a todos por hacerlo posible. Os adoro a todos y a cada uno de vosotros ya que estáis haciendo que las #PedrocheCampanadas sean tan esperadas cada año", asegura.