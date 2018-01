Moragues niega "chantaje" con los PGE y pide a PSOE y Compromís que dejen de "alimentar un discurso victimista"

5/01/2018 - 14:17

El delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Moragues, ha negado que haya "chantaje" por parte del Ejecutivo central con los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018 y las inversiones comprometidas para la región. Ahora bien, ha subrayado que "es evidente que la Comunitat sale perjudicada" si las cuentas no salen adelante, por lo que ha reclamado diálogo a los partidos que sustentan el Consell --PSPV y Compromís-- "en lugar de alimentar un discurso victimista y de enfado".

VALÈNCIA, 5 (EUROPA PRESS)

Moragues ha respondido así a la advertencia de la vicepresidenta y portavoz del Consell, Mónica Oltra (Compromís), que este pasado jueves señaló que la "amenaza" no es "una buena manera de relacionarse entre gobiernos" y acusó tanto al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, como al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, de pasar "de la amenaza al chantaje" con las cuentas de 2018.

Preguntado por ello, el delegado ha insistido en que "es obvio" que la Comunitat saldrá perjudicada si el Gobierno no aprueba los presupuestos y ha reiterado que el PP en el Congreso "no puede aprobarlos solo" y necesita al resto de fuerzas políticas. Por tanto, ha instado a los partidos a que "dialoguen, negocien y hablen" con los 'populares'.

"Nuestra voluntad de diálogo es infinita", ha recalcado, para reiterar que la aprobación de los presupuestos es algo "bueno para España y, por lo tanto, para la Comunitat Valenciana". Moragues ha remarcado, eso sí, que, si las cuentas no salen, "no se podrán acometer determinados compromisos en carreteras, infraestructuras ferroviarias y otro tipo de inversiones".

Y ha puntualizado: "Chantaje no, queremos lo mejor para la Comunitat, pero para eso necesitamos los presupuestos y que las fuerzas políticas, en lugar de criticar, quejarse y alimentar un discurso victimista y de enfado, hablen día a día y negocien, porque solos no podemos".

En materia de financiación, el delegado del Ejecutivo ha reiterado que, sin presupuestos, no se podrán "actualizar las cifras de entregas a cuenta" para la Comunitat Valenciana. Ha remarcado, no obstante, que se trata del reparto de fondos para 2018, no del sistema de financiación.

"LA NEGOCIACIÓN YA ESTÁ EN MARCHA"

Preguntado por la convocatoria para el próximo lunes, 8 de enero, de la comisión mixta de seguimiento a favor de la financiación justa para la Comunitat --anunciada por el 'president', Ximo Puig--, Moragues ha replicado: "Podemos celebrar cuantas reuniones queramos porque hay unanimidad en la sociedad valenciana de que la Comunitat está infrafinanciada".

"Nosotros lo dijimos primero", ha recordado, en referencia a la petición del anterior Gobierno autonómico del PP de apoyo del resto de grupos para una mejor financiación, en la que "el PSOE se abstuvo y Compromís votó en contra", cuando precisamente él ostentaba el cargo de conseller de Hacienda. Lo ha relacionado con la situación actual: "Ahora ha pasado el tiempo, nos lo han pedido a nosotros (PP) y lo hemos dado enseguida".

En cualquier caso, el delegado ha insistido en que "la negociación política ya está en marcha" para una actualización del sistema de financiación, tras las dos reuniones del comité técnico permanente del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) el pasado mes de diciembre.

PIDE A PUIG QUE CONVENZA A LAS CCAA DEL PSOE

Moragues ha incidido en que en este órgano, donde están representadas las 17 comunidades autónomas, "hay siete presidentes socialistas y cinco del PP". "Nos lleva a la conclusión de que el PP y el PSOE nos tenemos que poner de acuerdo", ha aseverado.

En consecuencia, en su opinión, "lo que haría bien Puig y los dirigentes valencianos es intentar convencer a los diferentes presidentes socialistas de otras comunidades para que fijen una posición del PSOE favorable a los intereses valencianos". "Ahí es donde hay que trabajar", ha remarcado.

A Compromís, ha urgido a que "su presencia en Madrid no sirva solo para decir 'no' a todo; que se siente a negociar". A su juicio, "prima el relato o el discurso del enfrentamiento con Madrid", mientras "la confrontación a la defensa de los intereses valencianos que requiere de altura de miras".

Para el delegado del Gobierno, la actualización de la financiación adolece de la misma problemática que con los PGE: "Con 137 diputados no da para mayoría absoluta, y necesitamos, especialmente con el PSOE, pactar el nuevo sistema".