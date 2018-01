El PSOE de Marbella insta a Muñoz a que pida la retirada del recurso contra la sentencia de La Bajadilla

5/01/2018 - 14:41

El portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Marbella (Málaga) José Bernal ha anunciado este viernes que su formación presentará una moción en el pleno de enero en la que instará al equipo de gobierno a que pida a la Unión Temporal de Empresas (UTE), a la que se adjudicó la ampliación del puerto de La Bajadilla, que retire el recurso contra la sentencia en la que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) anula la concesión de las obras.

MARBELLA (MÁLAGA), 5 (EUROPA PRESS)

Bernal, que ha comparecido en rueda de prensa, ha recordado que el Ayuntamiento forma parte de la UTE con el tres por ciento de las participaciones junto al jeque catarí Abdullah Al-Thani.

El PSOE pedirá también en la moción una condena pública de la actitud que, según el principal partido de la oposición, ha tenido el magnate catarí con el municipio. "Vamos a ver si la alcaldesa Ángeles Muñoz está con los vecinos, la ciudad y el futuro y la riqueza de todos o está al lado de sus amigos, sus intereses partidistas, partidarios y personales y del señor Al-Thani", ha indicado.

A su juicio, la regidora ha mostrado un comportamiento "irresponsable y doloso contra los intereses de los vecinos de Marbella" al plantear un recurso junto a la UTE que forma con el jeque para "alargar y retrasar aún más el proyecto de La Bajadilla y taparle las vergüenzas a Al-Thani". "Los vecinos no entienden cómo la alcaldesa pretende seguir alargando los plazos en contra de buscar una solución inmediata a la ampliación del puerto", ha agregado.

Según Bernal, la regidora "forma parte de la UTE que ha recurrido para alargar los plazos y limpiar la imagen del jeque" y ha destacado que "fue ella la que dio el tres por ciento de las acciones para que Al-Thani pudiera participar y ganar un concurso que ahora los tribunales dicen que es ilegal".

El concejal socialista ha pedido a la regidora "que se eche a un lado y se quite de en medio" para facilitar una solución a un proyecto "esencial" para Marbella. "Si la señora Muñoz no quiere colaborar en buscar una solución a La Bajadilla, que no lo haga, pero que deje trabajar al resto de Administraciones y agentes de los que depende el proyecto", ha apuntado.

"Espero que la señora Muñoz deje de poner palos en las ruedas de todos aquellos grandes proyectos esenciales en nuestra ciudad", ha añadido Bernal, que ha indicado que los tribunales "han tirado abajo" el PGOU de 2010, que se elaboró cuando Muñoz era alcaldesa, y que un "embrollo judicial" de la regidora bloquea la ampliación del Hospital Comarcal Costa del Sol.

Así, ha destacado el "comportamiento responsable" que, según él, ha mostrado la Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA), que depende de la Junta, al no recurrir la sentencia del TSJA y evitar demorar el procedimiento para que "la transformación de La Bajadilla sea una realidad". "La Junta ha demostrado que busca una solución inmediata y efectiva para la ampliación de La Bajadilla y retomar así unas obras que son necesarias para Marbella", ha concluido.