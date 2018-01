Madrid. un roscón de 1.500 kilos de aldeas infantiles endulza el día a los paseantes de sol

Un roscón de 1.500 kilos por cortesía de la ONG Aldeas Infantiles SOS ha repartido 10.000 porciones a quienes se han acercado esta mañana a la madrileña Puerta del Sol, que también han podido degustar chocolate caliente para "concienciar a la población sobre la importancia de disfrutar de momentos en familia para que los niños crezcan felices".

La degustación del roscón ha estado acompañada por el presentador de 'Hit FM' Pablo Marbán y por la actuación del grupo infantil 'Chumi Chuma', que ha presentado en directo las canciones de su primer disco-libro, 'Baila sin parar'.

Además, durante el directo varios integrantes de Vetusta Morla se han subido al escenario para interpretar junto a este grupo un par de canciones, mostrando así su "solidaridad con la infancia vulnerable".

Con esta iniciativa, la ONG quiere concienciar a la población sobre la importancia de disfrutar de momentos en familia para que los niños crezcan felices, así como ayudar a que la espera de los Reyes Magos sea "más dulce y divertida".

CON O SIN NATA

Con el objetivo de llevar este tradicional roscón de Reyes al entorno digital, este año la organización ha puesto en marcha una encuesta sobre cuál es el auténtico roscón: con o sin nata.

En la web 'www.conosin.com' o bajo el hashtag '#ConOSin', Aldeas Infantiles SOS ha animado a sus socios y amigos a votar por el tipo de roscón que más les gusta y, aunque el resultado ha estado muy reñido, gana la nata con el 56% de los votos.

Tras dar a conocer el resultado, la organización ha recordado que lo realmente importante del roscón "no es si tiene o no tiene nata, es poder disfrutarlo en familia", ya que "lamentablemente, miles de niños en España no han podido hacerlo esta Navidad".

Y es que hay más de 300.000 niños españoles que "viven sin el cuidado de sus padres o están en riesgo de perderlo", aseguró el presidente de la organización, Pedro Puig, por lo que reclamó "el derecho de todos los niños a crecer en un entorno familiar en el que se sientan queridos y protegidos".

