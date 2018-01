PSOE-PRC califica de "moderadamente positivo" 2017 y avanza proyectos para 2018

5/01/2018 - 16:00

El alcalde de Torrelavega, José Manuel Cruz Viadero, ha hecho un balance "moderadamente positivo" sobre el 2017, un año en el que la situación socioeconómica de la ciudad ha experimentado "una palpable mejoría" respecto a 2016 aunque la situación estructural avanza pero "más lento de lo que desearíamos".

TORRELAVEGA, 5 (EUROPA PRESS)

En una rueda de prensa, junto al primer teniente de alcalde, Javier López Estrada, el regidor municipal ha asegurado que en el equipo de gobierno (PSOE-PRC) están "satisfechos" con lo alcanzado en este año y han avanzado que en este 2018 habrá proyectos importantes en la ciudad.

Cruz Viadero ha ensalzado que la prioridad de la legislatura ha sido y es la creación de empleo en el municipio y "las cifras indican que el paro ha descendido en tres puntos en 2017", lo que supone "una mejoría importante lógicamente" aunque "nos gustaría que fuese mayor".

Para López Estrada, el balance del año es "francamente positivo, aunque lógicamente esto no significa hacer un brindis al sol, y no podemos estar muy satisfechos de los resultados porque muchísimas personas de la ciudad siguen viviendo una situación difícil, y muchas tienen unos sueldos que no permiten una vida digna".

RECUPERANDO EL PULSO

Tras este año, Cruz Viadero cree que "el municipio está recuperando el pulso a la actividad industrial, que siempre ha sido el principal motor económico de Torrelavega". Prueba de ello, ha comentado, es la reapertura de Sniace, que hace apenas un mes ponía en marcha una segunda fase de la apertura con Viscocel.

En estos momentos, ha indicado el alcalde, la factoría tiene ya una plantilla de 360 trabajadores directos y cientos de trabajadores inducidos o indirectos.

En torno a los avances de los grandes grupos empresariales de Torrelavega, ha destacado también que se ha asegurado la producción de cloro, que hasta la fecha la realizaba la empresa Solvay, y que a partir de ahora lo va llevar cabo la empresa portuguesa CUF, que garantiza una inversión de más de 50 millones de euros y 50 puestos de trabajos directos.

Para el alcalde, este 2017 "ha sido el año del despegue económico de Torrelavega", lo que se pone de manifiesto también con las cifras de ocupación del Polígono Industrial Tanos Viérnoles, "casi al completo de su capacidad, lo que ha obligado a segregar una de las parcelas más grandes en recintos industriales mas pequeños, de entre 800 y 1.800 metros cuadrados, para poder atender la demanda inmediata".

En todas estas acciones, ha remarcado el alcalde de Torrelavega, "ha sido fundamental la colaboración institucional del Ayuntamiento de Torrelavega con el Gobierno de Cantabria, que ha mostrado un especial interés en la difícil situación que atraviesa Torrelavega y la comarca del Besaya".

La cobertura social prestada por el Ayuntamiento a las familias que están atravesando una situación económica más difícil es para el alcalde "otra, sin duda, de las prioridades y acciones más importantes llevadas a cabo por el consistorio torrelaveguense este año", a través de diversos canales como el programa de ayudas y suministros básicos, al que el Ayuntamiento y el Gobierno de Cantabria han destinado 300.000 euros.

PRIMEROS PASOS PARA EL SOTERRAMIENTO

Por su parte, López Estrada, como uno de los ejes centrales de la actuación municipal en 2017, ha mencionado la adjudicación de la redacción del proyecto del soterramiento, por cerca de un 1,5 millones de euros, que el Ministerio de Fomento, de acuerdo con el Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Torrelavega, ha destinado a la ejecución de los proyectos técnicos necesarios.

Y en este comienzo de año, ha explicado López Estrada, se espera que se firme el convenio de financiación del soterramiento a tres bandas (Ministerio de Fomento, Gobierno de Cantabria y Ayuntamiento) que hará posible la ejecución del mismo.

Otro de los aspectos importantes de este año para López Estrada y para el alcalde ha sido las perspectivas que abre para la Comarca del Besaya y para la ciudad la reapertura de una nueva planta de extracción de zinc en la comarca del Besaya.

Cruz Viadero y López Estrada han agradecido al resto de los grupos municipales de la corporación su apoyo para sacar adelante proyectos y actuaciones municipales importantes, y también a los funcionarios municipales que han trabajado "duro" para sacar adelante la actividad municipal.

También le han dado las gracias a los colectivos y ONGs que desarrollan su labor diaria para que Torrelavega sea "una ciudad más justa y más solidaria".

RETOS DE 2018

Como retos de 2018, han mencionado de nuevo el soterramiento, que esperan que el convenio para impulsar su ejecución se pueda firmar a principios de este año. También han citado la redacción del documento técnico para la creación del Espacio de las Artes y de la Cultura en La Lechera, para la posterior adjudicación de la obra.

Igualmente, se han referido a la adjudicación de tres obras importantes cofinanciadas por el Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Torrelavega como son la carretera de la Montaña, la peatonalización de la calle Ancha y la finalización de la construcción de aceras en el Paseo del Niño.

El alcalde ha destacado que en 2018 se avanzará de forma importante en el Plan Estratégico para Torrelavega, recordando en este punto que "era una prioridad para este equipo de gobierno el dotar a la ciudad de un plan estratégico" y próximamente, ha dicho, se someterá a la aprobación del pleno de la corporación, probablemente en el mes de enero, el documento de diagnóstico inicial del citado plan.

Si bien el alcalde ha destacado que se ha dado un impulso importante en el Servicio de Transporte Público Torrebús mediante la mejora de las líneas, logrando que sean más de 2.000 viajeros diarios los que lo utilicen, ha asegurado que se seguirán haciendo mejoras.

En 2018 también se llevarán a cabo proyectos como la construcción del aparcamiento de Sierrallana y, en los próximos meses, la construcción del edificio de consultas externas del hospital comarcal. Asimismo, ha señalado que se van a ver avances significativos en el nuevo parque empresarial tecnológico de Torrelavega, "que es una auténtica necesidad".

Asimismo, el Ayuntamiento seguirá dando los pasos necesarios con la carretera Viveda-Barreda que en estos momentos ha sido remitida por la Consejería de Obras Públicas al departamento de Medio Ambiente para la redacción del informe de impacto ambiental, con todas las alegaciones contestadas y presentadas, para que posteriormente se pueda redactar el anteproyecto.

Otro proyecto que han avanzado es el estudio de la ejecución del nuevo aparcamiento subterráneo de El Zapatón para el que López Estrada ha indicado que "ya hemos dado numerosos pasos durante este 2017, con la expropiación de todos los terrenos necesarios, para poder realizar la futura obra, en los terrenos situados frente a este edificio". Además, se seguirá con la tramitación de las 22 viviendas en Campuzano, y se comenzará la ejecución de esa obra.

Otro de los grandes retos para este 2018 es la aprobación inicial del Plan General de Ordenación Urbana, ya que en 2017, ha señalado López Estrada, se ha realizado un trabajo muy intenso para tener este documento redactado, y en estos momentos, ha dicho, "toca la labor política en 2018 para conseguir la aprobación inicial".