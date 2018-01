MásJaén.- Diputación abre una convocatoria extraordinaria de ayudas para incentivar la implantación de empresas

5/01/2018 - 16:52

La Diputación de Jaén ha abierto una convocatoria extraordinaria de subvenciones para la financiación de proyectos empresariales que generen al menos 15 puestos de trabajo en la provincia jiennense y que estén ligados a una inversión inicial igual o superior a los 50.000 euros.

JAÉN, 5 (EUROPA PRESS)

Enmarcada en el Plan de Empleo de la Administración provincial que supera ya los 90 millones de euros desde su puesta en marcha, esta línea de ayudas está dotada con 1,17 millones de euros que vienen a sumarse a los cinco millones de euros de la convocatoria anual, para sufragar durante dos años los costes salariales del proyecto de generación de empleo previsto por las empresas.

"Debido al gran número de solicitudes que ha recibido la convocatoria anterior nos vimos obligados a hacer esta convocatoria extraordinaria a fin de que enlazara con la de 2018", ha indicado el diputado de Empleo, Manuel Hueso. En este punto, ha incidido en que podrán solicitar estas ayudas "tanto empresas que tengan previsto implantarse en nuestra provincia, como también aquellas que ya tengan establecimiento operativo aquí, siempre que presenten proyectos de inversión ligados a la creación de empleo, en este caso, de 15 o más puestos de trabajo".

El plazo para la presentación de solicitudes permanecerá abierto hasta el 31 de enero de 2018. Posteriormente, una comisión evaluará los proyectos y ponderará la creación de empleo que generen, la utilización de recursos locales en los procesos de producción, distribución o comercialización y el carácter innovador de la empresa en la provincia de Jaén.

Con estas subvenciones se financiará un porcentaje del 45 por ciento del proyecto a las pequeñas empresas -las que cuentan con menos de 50 personas y no superan un volumen de negocio de diez millones de euros-; un 35 por ciento a las medianas -aquellas que cuenten con menos de 250 trabajadores y cuyo volumen de negocio no supere los 50 millones o su balance general no sea superior a los 43 millones de euros- y, por último, un 25 por ciento a las grandes -las que emplean a más de 250 personas y tienen un volumen de negocio de más de 50 millones de euros o un balance general superior a los 43-.

Además, cada uno de los puestos de trabajo creados gracias a la inversión, deberán mantenerse en la provincia de Jaén, a lo largo de cinco años desde la primera ocupación del puesto o tres años si se trata de una Pyme.

El diputado de Empleo, Manuel Hueso, ha reiterado que "sin ser una competencia propia de la Diputación, estamos haciendo un esfuerzo considerable para que las empresas y empresarios que quieran establecerse en la provincia de Jaén puedan beneficiarse de este tipo de subvenciones".

En este sentido, ha reconocido que el empleo en las pequeñas empresas es en buena parte inducido por el tirón de arrastre que proviene de las medianas y grandes empresas. "La fortaleza de estas últimas será la garantía de éxito y de asentamiento en el tiempo del autoempleo o el minifundismo empresarial, de ahí, la apuesta por el crecimiento de la dimensión media de nuestras empresas, porque son ellas las que deben emerger como las locomotoras de las actividad económica".

A la convocatoria de 2017, pendiente de resolución definitiva, se han presentado un total de 16 solicitudes cuyos proyectos de inversión supondrían la creación de cerca de 300 puestos de trabajo. En las convocatorias de 2015 y 2016 han sido 17 los proyectos que se han beneficiado de estas ayudas, iniciativas que supusieron una inversión empresarial inicial de más de 19,8 millones de euros y la creación de más de 650 puestos de trabajo.