Diputada no adscrita vuelve a preguntar a la Junta por su defensa jurídica a cargos en casos judiciales en curso

6/01/2018 - 11:32

La diputada no adscrita en el Parlamento andaluz, María del Carmen Prieto, ha vuelto a registrar en la Cámara autonómica una serie de preguntas con ruego de respuestas escritas por parte del Consejo de Gobierno en relación a la prestación del servicio de defensa jurídica por parte de la Junta a autoridades y personal de la administración autonómica en casos judiciales "en curso".

SEVILLA, 6 (EUROPA PRESS)

La que fuera parlamentaria de Ciudadanos (Cs) justifica la repetición de estas preguntas porque no se le ha contestado a las que registró con anterioridad con el mismo fin, según indica ella misma en las exposiciones de motivos de sus cuestiones, consultadas por Europa Press.

Así, la diputada Prieto quiere conocer "en cuántos casos judiciales en curso están siendo defendidos autoridades y personal de la Administración de la Junta de Andalucía por letrados del Gabinete Jurídico de la misma, según el artículo 92.1 del Decreto 367/2011, de 20 de diciembre", así como "cuántos de ellos son altos cargos", cuántos "ex altos cargos" y "a qué niveles pertenecen el resto y cuántos son por cada nivel".

Son preguntas a las que no se le contestó previamente a la diputada no adscrita "apelando a que pueden conculcar las garantías legalmente establecidas para la protección de datos de carácter personal", un argumento que cuestiona Prieto, "al entender que no pido datos personales (...), sino número de casos, número de altos cargos y sus niveles, sin pretender que se identifiquen personas o que puedan ser identificables".

Igualmente, María del Carmen Prieto ha registrado una pregunta dirigida al Gobierno andaluz con la que quiere conocer "cuántos casos se han dado de defensa jurídica a personal ajeno a la Administración de la Junta de Andalucía"; en caso afirmativo, "qué criterios de selección se han seguido para defender a dichos particulares", si "se ha contratado a profesionales, distintos a los del Gabinete Jurídico de la Junta, para defender a personal ajeno a la Administración" autonómica; en caso afirmativo, "a cuánto ha ascendido lo abonado a dichos profesionales contratados durante el año en curso", y "a cuánto ha ascendido lo abonado a dichos profesionales contratados desde 2010 a 2016, año a año".

En la exposición de motivos de esta serie de preguntas, la diputada no adscrita señala que, "el pasado julio", la presidenta del Gobierno andaluz, Susana Díaz, "anunció que la propia Junta se iba a hacer cargo de la defensa jurídica en un caso de un particular, ajeno completamente a la Administración de la Junta de Andalucía, aunque luego se retractó", según continúa Prieto, que asevera que "esto hubiera supuesto un agravio comparativo con el resto de andaluces, que tienen que pagar su defensa jurídica o acceder a los servicios de justicia gratuita, caso de denunciantes de casos de corrupción acosados judicialmente, y plantea una serie de interrogantes".

Por otro lado, la exparlamentaria de Cs también ha vuelto a registrar una serie de preguntas con ruego de respuesta escrita por parte del Consejo de Gobierno en la que, tras tampoco recibir contestación "apelando a que pueden conculcar las garantías legalmente establecidas para la protección de datos de carácter personal", insiste en querer saber "en cuántos casos judiciales están siendo defendidas autoridades y personal de la Administración de la Junta de Andalucía por profesionales contratados por las distintas consejerías de la Junta, según el artículo 93.2 del Decreto 367/2011, de 20 de diciembre".

Prieto también pregunta "cuántos de ellos son altos cargos" y cuántos "ex altos cargos", así como "a qué niveles pertenecen el resto y cuántos son por cada nivel; a cuánto ha ascendido lo abonado a dichos profesionales contratados durante el año en curso" y "a cuánto ha ascendido lo abonado a dichos profesionales contratados desde 2009 a 2016, año a año".