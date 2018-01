CCOO propone una "ADE rural bien entendida" y políticas de natalidad y UGT medidas para el empleo contra la despoblación

6/01/2018 - 12:14

Andrés cree que es un "arma política" y argumento recurrente para todo y Temprano que cansa hablar de algo no se haga nada

VALLADOLID, 6 (EUROPA PRESS)

CCOO propone una "ADE --antigua Agencia de Desarrollo Económico-- bien entendida" y políticas de natalidad y UGT medidas de fomento del empleo para luchar contra la despoblación en el medio rural de Castilla y León.

Así lo han explicado en sendas entrevistas concedidas a Europa Press los secretarios autonómicos de CCOO y UGT, Vicente Andrés y Faustino Temprano, respectivamente.

En concreto, el secretario general de Comisiones Obreras ha advertido de que la cuestión de la despoblación "se ha convertido en un arma política y argumento recurrente para todo" y ha incidido en que Castilla y León tiene problemas de despoblación como muchas partes de España y Europa como consecuencia de cuestiones como la transformación del sector agrario.

Dicho esto, en cuanto a cómo afrontar la situación, Vicente Andrés considera que lo primero necesario son políticas de natalidad, algo "fundamental" que además considera que debe ir acompañado por "propuestas atractivas" de repoblación, es decir, de facilidad para la vivienda en zonas rurales y políticas de empleo en los términos municipales a partir de los ayuntamientos como los planes de empleo local.

Sin embargo, el líder autonómico de CCOO suma a esto la necesidad de crear instrumento de desarrollo económico, el de una especie de Agencia de Desarrollo Económico (antigua ADE) "rural" pero "bien entenido".

A este respecto, ha señalado que hay "mucha potencialidad" de recursos naturales en Castilla y León que faltan de desarrollar y cree que tiene que haber una inyección de dinero público, de "capital semilla" para pequeños o medianos proyectos.

Así, a su juicio, se trata de animar al emprendimiento con dinero público y sacar las riquezas que tiene la Comunidad, para lo que considera necesario utilizar un "agente dinamizador" de zonas rurales que saque los recursos naturales, "que tienen muchísimos".

APOYO AL EMPRENDIMIENTO

La idea, ha explicado, es identificar proyectos con instrumentos públicos que identifiquen oportunidades de negocio ofrecer al mercado privado, al emprendimiento, propuestas de financiación que supongan que se inicien proyectos de interés con capital semilla. Se trata de "crear un instrumento adaptado al territorio, de dinamización económica, industrial, de los recursos naturales".

Vicente Andrés ha recordado que hace "mucho tiempo" que se reivindica esta cuestión y el Gobierno autonómico aún no lo ha hecho y, ha agregado, debería de existir una Consejería de Desarrollo Rural "de siempre" porque aunque en otras comunidades como Madrid a lo mejor no es necesario en Castilla y León, con los recursos naturales que hay, "debería existir una consejería de esa magnitud con competencias propias de instrumentos financieros, de desarrollo, de empresas públicas que actúen en torno a ese mundo y creo que no se le ha dado mucha importancia a pesar de las potencialidades".

"La despoblación se combate con empleo y con ayudas sociales a la natalidad, a la vivienda, esa es la fórmula. A pesar de ello no es un tema fácil", ha agregado.

Por su parte, Faustino Temprano ha atribuido en gran parte el problema de la despoblación a que los jóvenes no encuentran un futuro de vida y se tienen que ir fuera.

En este sentido, ha afirmado que están ya "cansados" de que se hable "continuamente" de la despoblación y "nadie está haciendo nada", algo de lo que ha culpado en primer lugar a quien tiene las competencias en la materia, la Junta de Castilla y León, y, en segundo, al Gobierno central.

Como alternativas que ofrece UGT, en primer lugar está la de fijar población y, para ello, considera necesario crear empleo en todos los sitios, fundamentalmente en el medio rural.

Para esta cuestión, Temprano cree que es necesario tener unos servicios públicos esenciales como educación, sanidad y servicios sociales que "estén cubiertos" en el medio rural porque lo que se tiene "muy claro" es que "a la hora de pagar impuestos tienen que valer lo mismo los que pagan los ciudadanos de Castilla y León que los de otras comunidades".

"Son las dos cuestiones fundamentales para luchar contra la despoblación y fijar población, políticas de empleo para que haya perspectiva de vida y los jóvenes no tengan que marcharse a otras comunidades y los servicios esenciales los ciudadanos los tengan cubiertos", ha insistido.