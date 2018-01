El PSOE acusa al Gobierno de no gastar nada de lo presupuestado en 2017 para soterrar el tren del puerto

6/01/2018 - 13:05

El diputado socialista por Málaga Miguel Ángel Heredia ha criticado que el Gobierno central no haya gastado "ni un solo céntimo" de los 300.000 euros presupuestados en 2017 para la redacción del proyecto constructivo del soterramiento de las vías del tren del puerto de la capital.

MÁLAGA, 6 (EUROPA PRESS)

Así, ha lamentado que, además, según una reciente respuesta parlamentaria, el inicio de las obras se va a retrasar "aún más" ya que señala el Ejecutivo que dado el tiempo transcurrido desde la redacción del proyecto de la conexión ferroviaria del puerto de Málaga "es necesaria la adecuación del mismo a la normativa actual de carácter administrativo".

Además, añade la respuesta, que hay que tener en cuenta la existencia "de una dificultad técnica may significativa relativa a la rampa máxima resultante en el proyecto, lo que complica el carácter interoperable del ramal para el tráfico de mercancías".

A juicio de Heredia, esta respuesta demuestra que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, "ni tiene ni ha tenido nunca el más mínimo interés en impulsar esta actuación vital para Málaga y para la creación de cientos de empleos".

Este proyecto, ha recordado, se terminó en 2010 con un Gobierno socialista, "y no se inició por los muchos problemas que, como siempre, puso el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre".

Además, ha incidido en que el PP llegó al Gobierno hace seis años "y no puede decir ahora que tiene que adecuarlo a la normativa actual de carácter administrativo", cuestionándose por qué no lo hizo antes, al igual que cómo no se ha dado cuenta "en todos estos años de la rampa".

El soterramiento del acceso ferroviario al puerto de Málaga supondría una inversión de unos 45 millones de euros para conectar sin pasos a nivel y con total seguridad el puerto con la estación de ferrocarril María Zambrano.

La longitud de la vía a soterrar es de 1,2 kilómetros y se suprimirían cinco pasos a nivel, además de mejorar los tiempos de las operaciones y de hacer más fluido el tráfico en la ciudad, haciendo así "más eficiente la gestión de las mercancías en tiempo y seguridad".

"El PP ha perdido seis años y ha lastrado con su decisión el futuro del puerto de Málaga, ya que esta actuación supondría multiplicar por diez los puestos de trabajo que existen actualmente. Es un proyecto estratégico y el PP no ha tenido la visión suficiente o no ha querido", ha denunciado el diputado socialista.

En este sentido, ha criticado el "silencio" de los dirigentes 'populares' de la provincia ante el "abandono" de la misma, subrayando Heredia que "ni la Diputación, ni el Ayuntamiento han puesto un solo proyecto estratégico sobre la mesa". "Se han dedicado a torpedear a la Junta de Andalucía o sencillamente a bailarle el agua a Rajoy", ha apostillado.

El diputado socialista, por todo ello, va a plantear una batería de iniciativas al Gobierno en el Congreso, exigiendo explicaciones en primer lugar de por qué no han invertido los 300.000 euros previstos en 2017 y por qué tras seis años no se han percatado de que había que modificar un proyecto finalizado en 2010.

Además, exigirá al Ministerio de Fomento plazos y fechas concretas para el inicio del soterramiento de las vías del puerto, "una actuación que no tiene un coste excesivo, pero que es esencial para el futuro portuario y la creación de riqueza en Málaga".