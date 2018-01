El Cendeac edita el libro 'Luz Atómica', del experto en cinematografía Akira Mizuta Lippit

6/01/2018 - 14:59

El Centro de Documentación y Estudios Avanzados de Arte Contemporáneo de la Región (Cendeac), dependiente de la Consejería de Turismo, Cultura y Medio Ambiente, ha editado el libro 'Luz Atómica (Óptica de la sombra)', de Akira Mizuta Lippit.

Este libro trata de explorar lo 'avisual' y su efecto en el mundo visual. Conceptos como los sueños, los rayos X, la radiación atómica y los 'hombres invisibles' son fenómenos de la naturaleza visual pero invisibles.

'Luz atómica (Óptica de la sombra)' revela estos interiores ocultos de la vida cultural (lo 'avisual'), tal como es descrito en los libros de Jorge Luis Borges y Jacques Derrida, Tanizaki Jun'ichirô y Sigmund Freud, HG Wells y Ralph Ellison, y en los comienzos del cine y las películas japonesas de posguerra de Kobayashi Masaki, Teshigahara Hiroshi, Kore-eda Hirokazu y Kurosawa Kiyoshi, todo bajo la sombra proyectada por los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki.

Akira Mizuta Lippit se centra en los momentos históricos en los que aparecieron esas formas de visibilidad: la llegada del cine, que dio vida a la imaginación; el psicoanálisis, que mostró la psique; el descubrimiento de los rayos X, que revelaron el interior del cuerpo; y la luz catastrófica de Hiroshima y Nagasaki, que instituyó una era de discursos atómicos.

La directora general del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes (ICA), Marta López-Briones, afirmó que "este libro es de un gran interés documental al centrarse en momentos concretos y decisivos en el proceso de visibilidad cultural".

Así, añadió que "este volumen forma parte de la colección 'Ad litteram' del Cendeac, una de las cuatro colecciones puestas ya en marcha con la publicación de cerca de 80 libros". El ejemplar estará en las librerías este mes de enero.

Akira Mizuta Lippit es vicedecano de la Facultad de Artes Cinematográficas y Profesor de Cine y Estudios Mediáticos de la Universidad del Sur de California.

También es profesor de Literatura Comparada y Lengua y Cultura de Asia Oriental en el Dornsife College de la citada universidad. Sus intereses se centran en el cine mundial, teoría crítica, cine y cultura japonesa, cine y vídeo experimental y estudios visuales.

El trabajo publicado de Lippit refleja estas áreas e incluye cuatro libros: 'Atomic Light' (Shadow Optics) (2005), editado por el Cendeac en castellano (colección AD litteram, 2017); 'Electric Animal: Toward a Rhetoric of Wildlife' (2000); 'Ex-Cinema: From a Theory of Experimental Film and Video' (2012) y su libro más reciente, 'Cinema Without Reflection: Jacques Derrida's Echopoiesis and Narcissism Adrift' (2016).

En la actualidad, Lippit está completando un libro sobre el cine japonés contemporáneo, que explora las dimensiones físicas y metafísicas del mundo (Japanese Cinema Outside, Elsewhere, In the World), y otro sobre los alfabetos barrocos de David Lynch (David Lynch's Anagrams and Missing Letters).

Su trabajo aparece ampliamente recogido en revistas y antologías, y ha sido traducido al francés, alemán, italiano, japonés, coreano croata y polaco. Fue receptor de los premios Fulbright-Hays y Japan Foundation.

Lippit es editor de la revista 'Discourse', y es miembro activo de la comunidad cinematográfica independiente donde programa eventos, presta servicios en jurados de festivales y entrevista a cineastas. Regularmente da conferencias y publica en Japón, donde es editor y fundador de la revista de cultura visual 'Ecce'.