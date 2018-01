La nieve obliga al uso de cadenas en los puertos de Morcuera, Navafría y La Puebla

7/01/2018 - 8:40

La acumulación de nieve obliga a las 8.30 horas al uso de cadenas en los puertos madrileños de Morcuera, Navafría y La Puebla, que hasta hace poco de media hora se mantenía cerrado, ha informado a Europa Press un portavoz de Emergencias Comunidad de Madrid 112.

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

Por el contrario, no son necesarias las cadenas en Navacerrada, Cotos, Paradilla, Cruz Verde, Canencia, El Cardoso y La Hiruela. Durante las últimas horas han estado trabajando las máquinas quitanieves de la Comunidad de Madrid en la red de carreteras madrileñas.

Desde el servicio de emergencias recomiendan que si no es estrictamente necesario, que no se use el vehículo privado y que en el caso de que lo sea, se lleven las cadenas siempre y se sepa colocarlas.

La última previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) informa de aviso naranja en la sierra hasta las 18 horas de este domingo, mientras que en el resto de la Comunidad de Madrid sigue aviso amarillo hasta las 15 horas, según cotas.

De este modo, hay previsión de acumulación de nieve de hasta 2 centímentros en cotas de 600 metros; de hasta 4 centímetos en cotas de 700-800 metros y de entre 5 y 10 centímetros por encima de la cota de los 800 metros.

No obstante, ha estado lloviendo durante toda la noche y las calzadas están muy humedas, por lo que no es fácil que la nieve cuaje. El 112 ha avisado a ayuntamientos y organismos de esta última previsión de la AEMET.