Programa piloto para formar a profesionales de cara a la orientación del profesorado contra el acoso escolar

7/01/2018 - 11:16

La Consejería de Educación de la Junta de Andalucía ha puesto en marcha un programa piloto que se realiza en 64 centros educativos de la comunidad, con la participación de expertos universitarios, para formar a los profesionales de los 32 Centros andaluces de Profesorado para que éstos, a su vez, se dediquen a la orientación y formación de los docentes de la comunidad en lo tocante a problemáticas y cuestiones específicas vinculadas al acoso y ciberacoso escolar.

SEVILLA, 7 (EUROPA PRESS)

En una entrevista concedida a Europa Press, la consejera de Educación, Sonia Gaya, ha señalado, sobre este tema, que la administración andaluza también tiene sus miras puestas en la formación "constante" con idea de seguir trabajando con mediadores, ayudantes y ciberayudantes: en la mediación de estos conflictos, los chicos de la misma edad, de hecho, "consiguen ser escuchados".

Gaya, que destaca a Andalucía como región "pionera" en el tratamiento de estos problemas, explica que la Junta siempre trabaja en estos asuntos desde el punto de vista de la prevención y la convivencia positiva. Para resolver estas situaciones, se cuenta con unos protocolos con actuaciones integrales por parte de las distintas administraciones "que funcionan muy bien, son muy eficaces y obtienen la respuesta correspondiente con cada administración de forma inmediata".

Sin embargo, en relación a un fenómeno con respecto al cual "debemos ser poco o nada transigentes", el Ejecutivo andaluz detecta "retos y problemas de la nueva sociedad que van surgiendo y tenemos que abordar", en referencia, principalmente, al ciberacoso, "un tema muy complicado que tenemos que afrontar".

"No creo que sea cuestión de si es poco o no, es que no debe existir, un solo caso que exista hay que erradicarlo: para eso es fundamental la formación no solo del profesorado, sino de las familias, que lo demandan, y de los propios alumnos", ha expuesto la titular andaluza de Educación.

Y es que "muchas veces el contexto o la propia sociedad del siglo XXI no ayudan mucho", sobre todo en lo relativo al uso de las redes sociales. Frente a ello, Andalucía cuenta con una red andaluza de escuelas como Espacios de Paz "muy estable" en la que no sólo se tratan temas vinculados a la tolerancia o el resto a la diversidad étnica, sino también asuntos como la orientación sexual, los modelos familiares o el acoso.

Gaya, al respecto, ha manifestado que "hay que compaginar la libertad de expresión y el derecho al honor y la dignidad, fundamentales y de máxima protección. Es la conciencia que hay que crear, y es una tarea de toda la sociedad".