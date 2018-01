La parroquia de Santa Eulària se prepara para celebrar con varios actos sus 450 años de existencia

7/01/2018 - 13:01

La parroquia de Santa Eulària, en Ibiza, iniciará en breve los actos de conmemoración de sus 450 años de existencia.

IBIZA, 7 (EUROPA PRESS)

En declaraciones a Europa Press, el sacerdote Vicente Ribas ha asegurado que 2018 será para la parroquia "un año jubilar, de fiesta".

"La actual iglesia cumplirá el 12 de febrero, festividad de Santa Eulària, 450 años, pero hay que pensar que es el tercer templo construido ya que antes de la actual parroquia, existieron otras dos. Para nosotros es un motivo de mucha alegría e intentaremos celebrarlo todo lo bien que podamos", ha explicado.

Entre el Ayuntamiento y la parroquia se han impulsado en estos meses varias actuaciones, como una limpieza exhaustiva del Puig de Missa, de donde se ha eliminado mucha vegetación ya que "provocaba que desde algunos puntos del pueblo la parroquia no fuera visible". Asimismo, el templo será pintado por dentro y fuera.

En cuanto a las actividades, el 10 de febrero tendrá lugar un concierto; el día 11 el obispo de la Diócesis pitiusa, Vicente Juan Segura, presidirá la consagración del templo, "que había sido bendecido pero nunca había sido consagrado".

El 12 se celebrará la fiesta patronal de la localidad y se conmemorará la primera misa que se ofició en la iglesia. "No todas los templos de Ibiza están consagrados. En la Guerra Civil perdían la consagración porque habían sido profanados y es una ceremonia muy bonita y expresiva que en Santa Eulària no se llegó a hacer al creerse siempre que la parroquia no estaba terminada", ha añadido.

El resto del año, ha avanzado, se celebrarán más conciertos y una exposición de fotografía y pintura, con obras dedicadas al Puig de Missa. "Intentaremos recoger estas piezas y hacer la muestra, con la historia de todas las imágenes que tenemos. Casualmente, hace dos años encontramos una foto de la parroquia antes de la Guerra. Veremos la evolución del templo", ha concluido.