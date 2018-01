El presidente de la Diputación de Soria insiste en la prioridad de las medidas demográficas para frenar la despoblación

7/01/2018 - 13:29

El presidente de la Diputación Provincial de Soria, Luis Rey, ha insistido en que la prioridad de la institución provincial son las medidas demográficas para frenar la despoblación en la provincia.

SORIA, 7 (EUROPA PRESS)

Estas medidas llegan de la mano del Plan Soria y en ellas se han invertido dos millones de euros en 2017 y está previsto que se inviertan otros cuatro millones para 2018, en ambos casos cofinanciados al 50% entre Diputación y Junta de Castilla y León.

Luis Rey ha recordado, en una entrevista concedida a Europa Press, que dentro de estas medidas demográficas hay en marcha tres líneas de ayudas, las destinadas a "rehabilitar viviendas municipales", una segunda para adaptar viviendas particulares a las personas mayores "para garantizar que puedan vivir en los pueblos" así como una tercera destinadas a reformar viviendas particulares "para el alquiler".

Así, ha anunciado que en las próximas semanas está previsto que se incorporen nuevas líneas como son las de ayudas al alquiler y compra de los jóvenes para "facilitarles vivir en Soria", las subvenciones a la natalidad y la conciliación así como una tercera línea destinada al arraigo para facilitar la "permanencia de comercios y servicios básicos en la provincia".

Rey ha incidido en que es la Diputación de Soria la encargada de gestionar estas líneas de ayudas, dentro del Plan Soria, aunque ha reconocido que son totalmente "novedosas" y sin antecedentes en otros lugares por lo que hasta que no se conozcan los resultados no puede determinarse si "son efectivas". En este sentido ha añadido que, de no tener el resultado esperado, estarían a tiempo de modificarlas antes de que finalice el próximo año.

EMPLEO JUVENIL

Además, Luis Rey, ha señalado que crear empleo juvenil y consolidar el ya existente es el "eje central" de los Presupuesto para el año 2018 en la provincia de Soria.

Rey ha anunciado las dos nuevas líneas de empleo ligadas a los jóvenes y que se recogen en los Presupuestos de 2018 como son el programa de Garantía Juvenil al que se ha acogido la Diputación y que permitirá que "diez jóvenes trabajen para dinamizar la institución" así como el Programa Europeo 'Valle del Razón' que formará a menores de 30 años.

Asimismo, ha recordado las líneas que ya tenía en marcha la Diputación para consolidar el empleo como son las brigadas forestales, los agentes turísticos y las contrataciones de personal en los municipios, especialmente en verano, y que "en ocasiones duplica la cuantía con fondos propios de la Diputación".

El presidente de la Diputación de Soria ha recalcado que su equipo ha recuperado el "5% del salario del personal de residencia" de la institución, que fue "retirado por el anterior equipo de Gobierno" y que ellos han cumplido tras "prometerlo como oposición".

PROYECTOS

Por otra parte, ha destacado los proyectos y las líneas de ayuda que ha recuperado el PSOE desde que entrara a gobernar la institución, y que en buena parte fueron "eliminados" por el anterior equipo de Gobierno.

Rey ha recordado los acuerdos con Cesefor, las ayudas a los grupos de acción local "que en su momento se dejaron de dar", los trabajos en las escombreras "uno de los grandes problemas de los municipios y que no se había hecho", la recuperación de subvenciones al tercer mundo, a los gastos básicos de vivienda, al colegio Santa Isabel o las destinadas a recuperar la resina y la Vaca Negra Serrana

El presidente ha reconocido que "queda mucho por hacer" y ha recalcado proyectos que ya están en marcha como la "Residencia de Ágreda", el plan de mejora de extinción de incendios de bomberos, algo "complicado" ya que el Gobierno solo deja la "reposición del personal y no la contratación", y otros como la creación de apartamentos en el CUS (Colegio Universitario de Soria).

Rey ha hecho mención a la incorporación de la "eficiencia energética" en los municipios y ha señalado que se tratan de líneas que deben mejorar la "economía y los servicios" de los pueblos para poder frenar la despoblación y que, según ha agregado, el "anterior Gobierno probablemente no hubiera hecho".