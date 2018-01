El PP denuncia que Sanidad "obliga" a los profesores a asumir labores sanitarias en los colegios

7/01/2018 - 14:28

El Partido Popular en las Corts Valencianes ha denunciado este domingo que la Conselleria de Sanidad "obliga a los docentes a realizar labores sanitarias en los colegios", en relación a los nuevos protocolos que ha puesto en marcha el departamento que dirige Carmen Montón junto a la Conselleria de Educación.

VALÈNCIA, 7 (EUROPA PRESS)

El coordinador de Política Social del grupo 'popular', José Juan Zaplana, ha calificado en un comunicado de "tremenda" esta "imposición" en la que, según él, "ha aprobado que los docentes asuman labores de enfermería".

Se intenta, a su juicio, "trasladar competencias de un colectivo profesional hacia otros colectivos, generando un caos de competencias que puede tener derivaciones legales", ha advertido.

Por contra, ha defendido que "a los profesores y maestros no se les puede obligar a asumir la responsabilidad de controlar los síntomas de una enfermedad u otorgar cuidados a los alumnos sin estar cualificados para este fin".

"No se les puede pedir, por ejemplo, que controlen el nivel de glucosa de alumnos con diabetes, que coloquen inyecciones a los alumnos o que sigan los tratamientos de los niños que presenten trastornos alimentarios", ha ilustrado.

Y ha remarcado: "En ninguna cabeza cabe que tenga que ser el profesor quien asuma la responsabilidad de inyectar a un niño en el colegio la insulina o hacer seguimiento de su medicación". "Los docentes no están para esto ni tienen la formación suficiente", ha insistido, para reiterar que, con esta medida, el Consell "está poniendo en riesgo la salud de los menores".

Para el 'popular', "la Conselleria no hace las cosas pensando en lo mejor para los ciudadanos, sino lo mejor para quitarse un problema de encima". "Esto no es trabajar y velar por el cuidado de la salud y la protección de la vida de los ciudadanos, que es lo que debería estar haciendo, sino quitarse los problemas de encima resolviéndolos de manera chapucera".

"A MONTÓN SOLO LE INTERESA SU PROMOCIÓN"

De hecho, con medidas como ésta, considera que "se demuestra que a la consellera Montón solo le interesa su propia promoción personal y política con utilización de los recursos para hacer propaganda política en lugar de para mejorar la atención", en relación a la campaña navideña que puso en marcha el departamento.

Juan José Zaplana ha subrayado además que el 'president', Ximo Puig, "es el cómplice necesario del caos provocado por Montón en Sanidad, como lo demuestran las colas en los hospitales que siguen colapsando las urgencias". "Montón está llevando la sanidad pública a la catástrofe y Puig es el colaborador necesario porque lo sabe y no ha tomado ninguna decisión para solucionarlo".

"La sanidad es un caos donde la consellera funciona a base de chapuzas, sin ninguna previsión y anteponiendo sus caprichos a la atención el ciudadano", ha denunciado, en lo que ve "un colapso real por el caos en la gestión y la falta de planificación de Montón".

"SATURACIÓN" EN URGENCIAS

Sobre la "saturación" en las Urgencias de los últimos días en los hospitales valencianos, el 'popular' ha asegurado que "nadie está haciendo nada para evitar que vuelva a pasar: Se han vuelto a colapsar como en Fallas o como en verano y no pasa nada".

En su opinión, "vamos a peor" y "esto como un ciclo, como si fuera inevitable y no lo es". "No hacen nada y el año que viene pasará igual", ha advertido, "porque Montón no hace nada porque tampoco sabe gestionar". En definitiva, "han demostrado que no están capacitados para gestionar; nadie sabe gestionar recursos humanos porque los que sabían fueron depurados".