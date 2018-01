Més per Menora pide que se legalice el helipuerto del Hospital Mateu Orfila de Mahón

8/01/2018 - 10:31

MÉS per Menorca ha pedido este lunes que el IbSalut reactive la tramitación para legalizar el helipuerto del Hospital Mateu Orfila de Mahón, para que el centro cuente con una pista de aterrizaje opcional para aeronaves de ala rotatoria.

MENORCA, 8 (EUROPA PRESS)

El portavoz de la formación menorquina, Nel Martí, ha señalado que esta demanda "toma fuerza" cuando el pliego de condiciones técnicas que tiene que regir el nuevo contrato del servicio de transporte sanitario aéreo contempla, además de la avioneta para Menorca, un helicóptero, con base en Mallorca, para casos de avería o de operaciones de mantenimiento de las avionetas.

"El helipuerto da más garantías al transporte sanitario urgente y es una buena opción cuando se trata de salvar una vida", ha apuntado.

Més per Menorca trasladará al Govern esta propuesta y la presentará también en la comisión de salud del Parlament para captar el apoyo de todos los grupos parlamentarios.

En esta línea, Martí ha subrayado que el transporte aéreo sanitario es un servicio "fundamental" para garantizar el acceso al servicio público de salud, en condiciones de igualdad, a todos los ciudadanos de Baleares.

Los menorquinistas han recordado que ha sido una mejora "muy significativa" para Menorca ampliar a 24 horas el servicio de transporte aéreo urgente, que hasta el momento tan sólo funcionaba 12 horas.

Finalmente, Més per Menora ha apuntado que el Hospital Mateu Orfila disponde, desde su construcción en 2001, de una pisa de helipuerto que a día de hoy no puede ser utilizada por no haber finalizado el proceso de legalización, con las necesarias adecuaciones técnicas pertinentes.

De este modo, la helisuperfie puede ser utilizada en situaciones de máxima urgencia, para las cuales se permite el aterrizaje sin los requisitos técnicos y legales ordinarios.