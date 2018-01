Susana Díaz acusa a Rajoy y Montoro de "reírse" de las comunidades y les exige plantear ya un modelo de financiación

8/01/2018 - 12:37

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha acusado este lunes al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y al ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, de "reírse" de las comunidades autónomas cuando se va a cumplir un año del compromiso que adquirieron para presentar un nuevo modelo de financiación autonómica, de ahí que les haya exigido "rigor y seriedad" para plantearlo porque "los ciudadanos no pueden esperar".

"No puede ser que hace un año se dijera que en un año tendríamos el nuevo modelo y que ahora Montoro se ría y diga que no habrá modelo de financiación hasta que haya gobierno en Cataluña, esto no es serio", ha afirmado la jefa del Ejecutivo andaluz en declaraciones a los periodistas antes de inaugurar en la localidad sevillana de Albaida del Aljarafe un nuevo consultorio.

Susana Díaz ha afirmado que en vez de "querer chantajearnos a las comunidades autónomas con los Presupuestos Generales del Estado (PGE), lo que tenía que hacer el Gobierno central es su trabajo, igual que los demás hemos hecho el nuestro", ha dicho antes de recordar que Andalucía cuenta desde el 1 de enero con su Presupuesto para el 2018 aprobado porque preside un gobierno que actúa "con rigor y seriedad".

Por contra, ha criticado que en el Gobierno de España, "ni Rajoy ni Montoro están actuando ni con rigor ni con seriedad" pues, como ha recordado, el 17 enero se cumple un año de la Conferencia de Presidentes, cuando los presidentes autonómicos fueron convocados en el Senado para hablar del modelo de financiación y de las necesidades de los ciudadanos a la hora de mantener la sanidad, la educación y la dependencia.

"El 17 de enero se cumple un año y ni tenemos información, ni se nos ha vuelto a convocar, ni se ha actuado con rigor y seriedad cumpliendo los compromisos que allí adoptamos de manera unánime entre todos los que asistimos", ha sostenido Susana Díaz, quien ha advertido de que no es de recibo que no sepan nada: "Se ríen de las comunidades y eso es una forma de reírse de los ciudadanos", ha apostillado.

Así las cosas, ha lamentado que al final el tiempo le ha dado la razón pues, según ha afirmado, "ni estaban ni se les esperaba, no tenían ninguna intención de aprobar el modelo de financiación".

Por eso, y cuando se va a cumplir un año de esa cita, la presidenta de la Junta ha exigido a los representantes del Gobierno central que actúen "con rigor, con seriedad, que se comprometan, y el presidente de Gobierno dé la cara, nos convoque a todos presidentes autonómicos a la mayor brevedad porque se cumple un año del plazo que él se dio".

Y así, ha abogado por que "automáticamente se ponga sobre la mesa, primero en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), después con los presidentes autonómicos y en las Cortes Generales, un modelo de financiación que garantice la sanidad, la educación y la dependencia y todos los servicios públicos en igualdad de condiciones se viva donde se viva".

Y todo esto, en su opinión, "no puede esperar". "Quieran o no Rajoy y Montoro, se tienen que poner a trabajar, no buscar más excusas, no hacer más tacticismos y regateos, y poner un modelo de financiación sobre la mesa", ha insistido la jefa del Ejecutivo andaluz.

Por último, Susana Díaz ha recordado que el Gobierno está obligado por ley a presentar un nuevo modelo de financiación y que también fue un compromiso firmado con todos los presidentes autonómicos el pasado 17 enero.

"Si no lo hace, la falta de rigor y seriedad es evidente, se ríe no solo de las comunidades, sino también de los ciudadanos, que no pueden espera a que Montoro y a Rajoy les apetezca ponerse a trabajar y hacer lo que tienen que hacer para que los servicios públicos en este país estén garantizados", ha zanjado la presidenta andaluza.