Susana Díaz espera que Rajoy "no siga boicoteando al Gobierno andaluz en la recuperación de derechos", como las 35 horas

8/01/2018 - 12:39

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, espera que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, "no siga boicoteando al Gobierno andaluz en la recuperación de derechos", como la jornada de 35 horas semanales para los empleados públicos.

SEVILLA, 8 (EUROPA PRESS)

En declaraciones a los periodistas tras inaugurar el nuevo consultorio de Albaida del Aljarafe (Sevilla), la presidenta de la Junta, una vez que el Gobierno andaluz ha acatado la sentencia del Tribunal Constitucional (TC), que anula el decreto de 35 horas semanales, y ha establecido una jornada de 37,5 horas con 35 horas presenciales y 2,5 horas no presenciales, confía en que "de una vez por todas Rajoy se dé cuenta de que se puede gestionar después de una crisis muy dura recuperando y ampliando derechos".

Por ello, Díaz espera, confía y desea que Rajoy "no siga boicoteando al Gobierno de Andalucía en la recuperación y ampliación de esos derechos", y confía y desea en que "se dé cuenta que aplicar y acatar la sentencia del TC se puede hacer, como decía el ministro Catalá, en el ámbito de nuestra autonomía para organizar los servicios públicos, mejorando la plantilla, ampliando el número de profesionales y mejorando los servicios públicos".

"Eso esperan los ciudadanos tras una crisis brutal, pues los ciudadanos saben que estos años han sido difíciles y no se ha podido hacer todo lo que le hubiera gustado hacer a los distintos dirigentes de distintas instituciones de distintos colores políticos", ha indicado la presidenta de la Junta, quien ha añadido que, no obstante, "la gente no puede entender que cuando decimos que las cosas van a mejorar, que se inician ciclos distintos y se dice que España o Andalucía está creciendo, que las cosas no mejoren y que no se amplíen servicios públicos ni se recuperen unos derechos ni se mejoren otros".