La Guardia Civil investiga un disparo contra un vehículo ocurrido este domingo en Frula (Huesca)

8/01/2018 - 12:44

La Guardia Civil investiga un disparo contra un vehículo ocurrido este domingo, entorno a las 11.30 horas, en la localidad oscense de Frula. Fuentes de la Benemérita han informado de que se ha llevado a cabo alguna detención, aunque no se han producido daños y que el disparo se produjo con un arma de calibre pequeño.

HUESCA, 8 (EUROPA PRESS)

La población de Frula vive con "nerviosismo y preocupación" lo ocurrido, según ha manifestado el alcalde, Joaquín Monesma, que ha dicho que se trata de un hecho "sin precedentes".

Monesma ha deseado que "sea el primero y el último" de estas características, para agradecer que no se haya producido ningún tipo de daño "ya que a la hora en la que ocurrieron los hechos hubiese sido normal que los niños estuviesen jugando en la calle".

El alcalde ha apuntado que todavía no hay una versión oficial de lo sucedido, pero, según testigos, desde un vehículo con dos ocupantes salieron seis disparos hacia otro vehículo en el que no había nadie.

"No tengo una versión oficial, además me encontraba fuera de la localidad por motivos personales y llamé al personal del Ayuntamiento y me pusieron en conocimiento de que habían tiroteado a un coche y que no había daños personales", ha relatado.

Ahora, se está investigando lo ocurrido y "se está buscando al coche sospechoso", además de que "me han dicho que en la tarde de ayer se produjo alguna detención".