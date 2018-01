Podemos defiende una reforma fiscal progresiva y derogar "las leyes Montoro" para un modelo de financiación justo

8/01/2018 - 12:58

Podemos Andalucía ha defendido este lunes que es necesario aplicar una reforma fiscal progresiva y derogar las "leyes Montoro" para poder acordar un nuevo modelo de financiación autonómica que sea "justo" y garantice los servicios públicos.

SEVILLA, 8 (EUROPA PRESS)

En rueda de prensa, el secretario de Comunicación de Podemos Andalucía, Pablo Pérez Ganfornina, ha garantizado que el partido morado apoyará al Gobierno de Susana Díaz en reivindicar una reforma de la financiación que sea más justa para Andalucía, una comunidad que, como ha recordado, "está infrafinanciada".

Así, ha insistido en la necesidad de acordar un nuevo sistema de financiación pero ha insistido en que debe ir acompañado de una reforma fiscal justa y progresiva y de la derogación de "las leyes Montoro".

Para Podemos, el debate político de este asunto debe situarse "no en cómo coger un trozo más grande sino en hacer la tarta más grande", y para eso "hacen falta más recursos" y "meterle mano a los ricos, a los bancos" pues "no puede ser que su deuda la paguen los andaluces con los servicios públicos, este no es el camino de la recuperación económica". "Si salimos de la crisis que sea recuperando derechos", ha apostillado.

Por eso entiende el partido de Teresa Rodríguez que la única salida en la financiación es garantizar una reforma fiscal justa y progresiva y derogar las "leyes Montoro", como la del artículo 135 de techo de gasto, porque de lo contrario, "seguiremos en la misma situación".

Así las cosas, el secretario de Comunicación de Podemos ha afirmado que si se plantea un modelo que defienda los servicios públicos, "el PSOE y Podemos podrán ponerse de acuerdo" pero que de no ser así se verá en qué políticas "se parecen más" Susana Díaz y Mariano Rajoy.

Con todo, Pérez Ganfornina ha insistido en que en este asunto la prioridad también debe ser "echar al PP y a sus políticas de las instituciones", una meta en la que ha dicho que trabajará Podemos en el 2018.