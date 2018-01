El cuatripartito rechaza el acto sobre el TAV que se celebra este martes en Pamplona, mientras que la oposición lo apoya

8/01/2018 - 13:04

Los cuatro socios que sostienen al Gobierno de Navarra han coincidido en expresar este lunes su rechazo al acto previsto este martes en Pamplona con la participación del ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, para informar sobre la conexión del tren de alta velocidad con la Y vasca, un acto que cuenta con el respaldo de los grupos de la oposición.

PAMPLONA, 8 (EUROPA PRESS)

Por contra, el presidente y portavoz de UPN, Javier Esparza, ha afirmado, en declaraciones a los medios tras la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento, que "el único pero de la visita es que vaya a ser en la Delegación del Gobierno en Navarra, en lugar de en la sede del Gobierno de Navarra, que no ha querido colaborar". Esparza ha afirmado que UPN acudirá al acto.

Por su parte, el portavoz de Geroa Bai, Koldo Martínez, ha afirmado que se trata de "un nuevo acto propagandístico del PP". "El ministro se reúne con la consejera del País Vasco y con el consejero de Navarra y explicará la decisión final de conexión con la Y vasca, que parece que será por Vitoria. Es un acto que me recuerda a otros actos de años anteriores, y llevamos 30 años así, 30 años de actos propagandísticos", ha afirmado, para señalar que "lo mejor para Navarra hubiera sido el convenio que el Gobierno de Navarra ofreció al Estado". "El Gobierno central ha decidido no firmar ese convenio y vamos a exigir compromisos concretos, realidades, también respecto al bucle de Pamplona", ha señalado.

El portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz, ha explicado que su grupo no acudirá al acto y participará este martes en una concentración convocada en los exteriores de la Delegación del Gobierno para decir que "queremos otro modelo de tren, que Navarra pueda decidir". "El ministro viene a explicar a Navarra cómo Madrid quiere que Navarra tenga su tren y eso es imposición", ha indicado.

También en contra, el portavoz de Podemos, Mikel Buil, ha pedido que "no se liciten los tramos antes de que finalicen los trabajos en el Parlamento en materia de movilidad". Además, ha explicado que los diputados navarros de Podemos en el Congreso han presentado una proposición no de ley para "un tren social y sostenible para Navarra". "Se puede mejorar el actual trazado y no perder estaciones como Alsasua o Tafalla", ha indicado.

En representación del PSN, María Chivite ha destacado que "todo lo que sea avanzar en el tren de alta velocidad nos parece positivo". "La celeridad de las últimas actuaciones es positiva. Es una infraestructura estratégica y venimos de años de retraso", ha señalado.

La portavoz del PPN, Ana Beltrán, ha indicado que "el ministro no se esconde, apoya el TAV en Navarra, y va a explicar la conexión entre Pamplona y la Y Vasca". "Esperamos con interés esa visita. Tenemos un Gobierno que no ha querido pelear para que el TAV llegara a Navarra, no ha sido suficientemente valiente", ha dicho, para señalar que el Ejecutivo foral ha preferido no crear un conflicto con sus socios.

Por último, el portavoz de Izquierda-Ezkerra, José Miguel Nuin, ha valorado negativamente el acto de este martes para el impulso del proyecto del TAV. "No vamos a acudir porque rechazamos que el Gobierno de Navarra siga empeñado en impulsar el TAV del PP. Hay alternativas mucho más viables en sostenibilidad económica y medioambiental", ha destacado.