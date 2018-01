El PSOE centrará 2018 en "la lucha por las infraestructuras" que necesita la provincia "para su desarrollo"

8/01/2018 - 13:12

El portavoz de la Ejecutiva Provincial del PSOE de Huelva, Manuel Domínguez, ha asegurado este lunes que la formación centrará sus esfuerzos en este nuevo año en "la lucha por las infraestructuras" que necesita la provincia "para su desarrollo".

HUELVA, 8 (EUROPA PRESS)

En rueda de prensa tras la primera reunión de la Permanente de la Comisión Ejecutiva Provincial del PSOE onubense, Domínguez ha realizado un balance del pasado año 2017 y ha adelantado los retos de cara a este nuevo ejercicio.

Así, ha remarcado que la provincia, al ser periférica, precisa de mejoras en su conexiones y por ello, ha defendido que en los próximos Presupuestos Generales del Estado (PGE) se incluyan aquellos proyectos que necesita Huelva para su impulso, como son las infraestructuras ferroviarias o en materia de carreteras.

En este sentido, ha señalado que le van a pedir al PP que en los próximos PGE Huelva tenga "lo que se merece" ya que "no se trata de que sea la más inversora pero tampoco la que menos", ha proseguido Domínguez, que ha dejado claro que hay "una deuda histórica" con esta provincia en esta materia ya que al no contar con las infraestructuras que le corresponden eso conlleva que sectores estratégicos, como la minería, la industria o la agricultura, no tengan el despegue que, según ha continuado, se debería dar.

Convencido de necesidad de las infraestructuras en la provincia, Domínguez ha incidido en que los socialistas van a reivindicar a cada administración, dentro de sus competencias, mejoras en esta materia dada su importancia para el impulso y desarrollo onubense.

Además, ha ensalzado la labor y esfuerzo de los grupos parlamentarios socialistas en las distintas Cámaras (Parlamento, Senado y Congreso) durante el pasado año 2017, a la par que ha subrayado el afán por seguir en esa línea de cara a este nuevo ejercicio.

En concreto, ha destacado las más de 200 iniciativas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista en el Parlamento andaluz, así como ha resaltado que el 94 por ciento de las iniciativas relativas a la provincia de Huelva en el Congreso y Senado han sido impulsadas por los socialistas, mientras que sólo el seis por ciento corresponden al resto de partidos con representación en Madrid, PP y Podemos.

Ante esto, el socialista ha dejado claro que, de cara a 2018, van a seguir con esa línea de trabajo y ha recordado que se trata de un año preelectoral puesto que en 2019 se celebrarán elecciones municipales y autonómicas.

Domínguez, que ha defendido la importancia del municipalismo para los socialistas, ha adelantado que su partido se ha propuesto "seguir luchando en todos los ámbitos (político e institucional) por el bien de los ciudadanos", al tiempo que ha subrayado que "la cercanía" será esencial y "el apoyo" a las necesidades de los pueblos.

"La lucha contra la regla de gasto al objeto de que los ayuntamientos con superávit puedan invertirlo" será otro de los retos para este 2018, donde la igualdad y la demanda de mejoras en las infraestructuras también tendrán su espacio.

"Allí donde haya un problema debe haber un socialista", ha concluido Manuel Domínguez, que ha definido al PSOE como "un partido vivo y que le coge el pulso a la provincia".

DOÑANA

De otro lado, ha sido cuestionado por la Proposición No de Ley (PNL) elevada por el grupo parlamentario socialista en el Congreso de los Diputados ha elevado para pedir al Gobierno la paralización de los cuatro subproyectos que conforman el proyecto de almacenamiento de Gas Natural en el espacio natural de Doñana y su entorno, con el fin de que se debata en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Ante esto, Domínguez ha dejado claro que su partido respalda la política medioambiental de la Junta de Andalucía, que lidera el consejero del ramo, el onubense José Fiscal, incidiendo en que el análisis del proyecto debe hacerse de manera global.

Por último, el portavoz de la Ejecutiva Provincial del PSOE de Huelva ha subrayado que la política en materia de medio ambiente de la Junta es "pionera" y "da buenos resultados" y, a su juicio, ejemplo de ello es la Ley de Cambio Climático.