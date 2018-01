Sindicato Médico pide a la Administración que no se excuse más "ante el caos en urgencias" y que actúe "de forma seria"

8/01/2018 - 13:22

El Sindicato Médico Andaluz (SMA) ha pedido este lunes a la Administración sanitaria que no se excuse más "ante el caos en urgencias" y que actúe de "forma seria", al tiempo que ha denunciado "la dantesca situación que viven los hospitales andaluces ante un caos intolerable en las urgencias" y ha subrayado que había "mantenido un respetuoso silencio sobre esta situación para no alimentar polémicas que repercutiesen negativamente en los profesionales sanitarios".

SEVILLA, 8 (EUROPA PRESS)

En este sentido, en un comunicado, el sindicato ha afirmado que "la política sanitaria andaluza hace aguas por muchos frentes y sus dirigentes continúan manteniendo la miopía habitual".

La situación actual, según ha declarado el colectivo de profesionales médicos, "ya no permite silencios que puedan identificarse como cómplices porque hemos llegado a un punto absolutamente inadmisible y la situación, en una gran parte de los hospitales de Andalucía, empieza a ser más que insostenible".

Los facultativos han asegurado que "el caos y las eternas demoras no van a dejar de producirse hasta que no se realicen planes serios, basados en previsiones reales y experiencias pasadas, y que se invierta suficiente e inteligentemente en los recursos necesarios". "Sobre todo --han añadido-- estas situaciones seguirán produciéndose hasta que no se cuente con los profesionales para aplicar las medidas oportunas".

Desde el Sindicato Médico han explicado que los profesionales que trabajan en estas áreas "se ven sometidos todos los años durante estas fechas a una presión insoportable a la que se une que ellos mismos también padecen los efectos de la epidemia y, por tanto, hay más bajas laborales de lo habitual". "Muchos de ellos trabajan incluso estando enfermos colocándose mascarillas para no contagiar a sus pacientes y haciendo un esfuerzo que solo se entiende desde el compromiso con sus pacientes", han aclarado.

"Pero mientras los sanitarios dan ejemplo de profesionalidad la Administración sanitaria, un año tras otro, cae en los mismos errores que conducen a esta situación de masificación, retraso y mala asistencia a la que desgraciadamente ya estamos demasiado acostumbrados", ha resaltado el colectivo médico.

El SMA ha afirmado que "este año la situación ha superado a lo ocurrido en los últimos inviernos, los hospitales no dan abasto y en los centros de salud el número de urgencias se ha multiplicado por dos o tres con respecto a ocasiones anteriores".

Ante ello, según ha continuado, "la Administración sigue haciendo oídos sordos a nuestras reivindicaciones, a las quejas de los profesionales y a las necesidades de la población". Para el sindicato, "los planes de contingencia y alta frecuentación son insuficientes y se ponen en marcha demasiado tarde y sin apenas recursos".

"RESPUESTA INSUFICIENTE"

Por otro lado, "la respuesta de los centros sanitarios llega tarde y es demasiado pobre; la dotación de recursos humanos de los centros de urgencias, tanto hospitalarios como de primaria, es absolutamente insuficiente y la educación a la población, que podría evitar muchas visitas a urgencias, es prácticamente inexistente", han explicado.

"Retrasos de más de 12 horas en ser atendidos, camas en pasillos sin apenas vigilancia, sillas de ruedas con pacientes que debieran estar encamados; enfermos sentados en el suelo, esperas de más de 24 y 48 horas para que se le asigne una cama o imposibilidad de un mínimo aislamiento para evitar que la sala de urgencias se convierta en el mayor escenario de contagios", ha detallado el SMA.

El sindicato ha dicho que a esta situación se suma la de los centros de salud, "sin atención pediátrica, con consultorios cerrados o con un solo médico, profesionales que no pueden ni comer durante la guardia y han de ver a sus pacientes en escasos minutos y un sinfín de situaciones que condicionan una pésima atención sanitaria urgente".

"Ante estas situaciones nuestros gestores se limitan a negar la realidad afirmando que la situación está controlada, que los retrasos son casos puntuales y anecdóticos o que los hospitales disponen de una reserva de recursos para absorber el exceso de demanda, entre otras explicaciones", ha subrayado el sindicato.

"A la falta de planificación, de educación y de recursos se une el cinismo de una Administración que, lejos de reconocer sus errores e intentar enmendarlos, se limita a negar que exista un problema serio o, lo que es aún peor, a culpabilizar a sus trabajadores, como ha ocurrido con el fallecimiento reciente de una paciente en el Hospital de Úbeda", han expuesto desde el SMA.

Para los facultativos, "es inadmisible que el SAS continúe enrocado en torno a una reforma de la Atención Primaria y de las Urgencias que ni cuenta con el apoyo de la mayoría de los profesionales ni se muestra efectiva en cuanto ocurre una situación de aumento de la demanda", ha concluido.