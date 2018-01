Intefresa cree que "probablemente" habrá agricultores que "no puedan contar con la mano de obra necesaria"

8/01/2018 - 17:19

José Luis García-Palacios, presidente de la Asociación Interprofesional de la Fresa Andaluza (Interfresa), compuesta por Asaja Huelva, Freshuelva y Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía-Huelva, ha señalado este lunes que "probablemente" habrá empresas y agricultores que "no puedan contar con mano de obra necesaria" para la campaña de recolección de los frutos rojos y, aunque ha precisado que "no hay que ser agoreros, sí preocuparnos por tenerlo todo lo mejor organizado posible".

HUELVA, 8 (EUROPA PRESS)

En rueda de prensa, y preguntado por este asunto, ha asegurado que "serán bienvenidas" las 800 personas que se han postulado para la oferta de empleo emitida por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) de la Junta de Andalucía en su portal web, en la que anunciaba 11.990 puestos de trabajo para la recolección de la fresa, pero ha dejado claro que será la administración "la que tenga que tomar cartas en el asunto", refiriéndose a la contratación en origen.

Cabe recordar que el pasado 19 de diciembre se llegó a un acuerdo en la Comisión de los Flujos Migratorios para dar un impulso a la contratación en origen de temporeras marroquíes.

"Como todo en la vida se trata de tener reponsabilidad y compromiso y que todo este fiscalizado por la Administración en materia laboral y de serguridad". En este punto, ha destacado que Asaja y Freshuelva "llevan desde 1998 tratando de solucionar el asunto de la mano de obra y hemos pasado dos años que nos ha faltado a pesar de las cifras de paro".

Al respecto, estima que ante "la respuesta pobre" a la citada oferta de empleo, "si no fuera por el contingente de contratación para evitar que los frutos rojos no se queden sin recoger, el sector viviría otra realidad distinta". Por todo ello, confía en que las administraciones "se hayan mentalizado tras dos años de negociaciones, y así en el mes de marzo contar con la mano de obra necesaria".

Sobre la bosa de trabajo abierta para la campaña, ha precisado que "la iniciativa es bienvenida", aunque por la experiencia vivida en campañas anteriores "lamentablemente sufriremos otra decepción". Al respecto, ha asegurado que "cuando el sector necesita a decenas de miles de personas o se está organizado o poner un anuncio con una chincheta en un cartón no te da seguridad" y ha dejado claro que "las cosas tienen que estar en un escenario, primero legal, y después ordenado regulado y bien organizado".

Preguntado por si podría producirse un efecto llamada, ha subrayado que las organizaciones agrarias "velan y están constantemente diciéndole a los agricultores que aquí no se admite más que una relación legal", por tanto señala que si vienen otras personas de otras provincias "cumpliendo la legalidad, con su retribución fijada por convenio, pues bendito sea, pero no podemos estar sentados en la puerta de la casa esperando sino que hay que ir a buscar a estos trabajadores porque cuando hay que cosechar, no se puede esperar". No obstante, espera que haya respuesta de las personas que estén en desempleo.

Por último, García-Palacios ha precisado que se ha acordado un contigente de nuevo de 12.000 personas pero ha asegurado que "las previsiones de los empresarios eran superiores", no obstante "las cosas tiene que ajustarse y optimizarse los recursos".