Barbón dice que la visita de cualquier ministro del Gobierno de España es "un fraude"

8/01/2018 - 20:21

El secretario general de la Federación Socialista Asturiana, Adrián Barbón, ha señalado esta tarde en Mieres que la visita de cualquier ministro del Gobierno de España a la comunidad autónoma es "un fraude".

MIERES, 8 (EUROPA PRESS)

De esta forma, el responsable socialista aludía a la visita de los ministros de Fomento y Energía, Íñigo de la Serna y Álvaro Nadal, respectivamente, que esta mañana presentaron en Asturias, entre otras cosas, el tren con gas natural licuado (GNL).

Para Barbón, el resumen de la visita de los ministros, en la que "faltó un tercero para ser los Reyes Magos", "deja mucho que desear", ya que "habla de un proyecto que no da plazos ni financiación". Y ha añadido que "lo poco que se yo de política es que sin plazos ni financiación un proyecto son palabras que se lleva el viento". Sobre esto último, ha hecho hincapié en que "es verdad que este Gobierno los plazos no los lleva nada bien, ya que si no la Variante de Pajares llevaría abierta desde 2013".

Sobre el ministro de Energía ha criticado que "ante el problema del carbón nacional la única solución que dice es que ya se decidió en 2010, como que el Gobierno de España no tuviera nada que hacer". En este sentido, ha recordado que el Gobierno de Mariano Rajoy gobierna desde finales de 2011 y desde dicha fecha "no ha hecho nada para garantizar la continuidad de la actividad minera, del carbón autóctono, aunque ya sé que al ministro le cuesta pronunciar esta palabra: autóctono".

"Dice que no puede hacer nada, y digo yo que algo podrá hacer", ha señalado el secretario general de la FSA, a la vez que ha apuntado: "Para empezar cumplir el marco de actuación 2013-2018 que firmaron ellos". "Si yo fuera Gobierno de España estaría permanentemente picando a las puertas del consejo Europeo, como ministro que soy de un Gobierno, para plantear la necesidad de recuperar el concepto de reserva estratégica".

También ha aludido a la directiva 787, que según ha recordado, habla sobre la continuidad de las que necesiten ayudas. Se pregunta, sobre esto último, si el Gobierno "no plantea ninguna solución".

Durante su intervención aprovechó para recomendar a De la Serna que, sobre la problemática de la ola de frío, escuche lo que decía Mariano Rajoy en 2009. "Cuando gobierna el PSOE, la culpa es del PSOE, y cuando lo hace el PP la culpa es de las concesionarias".

Por otro lado, y a preguntas sobre la prórroga presupuestaria, el responsable socialista ha explicado que el Gobierno asturiano trabaja y está tomando las medidas necesarias para "reducir el impacto de que no se han aprobado", aunque ha querido aclarar que la administración y la FSA "hicimos todo lo que estaba en nuestra mano para que hubiera unos presupuestos de la izquierda". Y añadió que la responsabilidad ahora del gobierno es "gobernar, cumplir con el programa de aquí a 2019 y, hacerlo de la mejor forma posible para evitar los impactos negativos que supone no tener presupuestos".

Barbón ha participado esta tarde en Mieres en la inauguración de unas jornadas sobre el centenario de la investidura de Manuel Llaneza. En la misma, además del secretario general de la FSA-PSOE, también ha participado el alcalde, Aníbal Vázquez, la secretaria general del PSOE mierense, Ana González, el consejero de Presidencia, Guillermo Martínez, y el presidente del SOMA, José Luis Alperi. Todos ellos han destacado la figura de Llaneza, que fue alcalde de Mieres, además de diputado y sindicalista.