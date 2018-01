El 112 activa la alerta amarilla por nevadas en el norte de Cáceres para este martes

9/01/2018 - 8:16

El Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura activará la alerta amarilla por nevadas en el norte de Cáceres a partir de las 12,00 horas de este martes, 9 de enero, ya que se prevé una acumulación de nieve de 10 centímetros en 24 horas.

CÁCERES, 9 (EUROPA PRESS)

La alerta concluirá a las 22,00 horas de este martes y la probabilidad de nevadas será de entre el 40 y el 70 por ciento, con acumulaciones por encima de los 600 a 900 metros de altitud, según informa la Junta de Extremadura en nota de prensa.

Ante esta previsión, el 112 recomienda a los ciudadanos no realizar viajes a no ser que sea necesario, y, en ese caso, no viajar sólo y hacerlo en transporte público.

También recomienda que si se va a realizar un viaje se lleven cadenas, el depósito lleno, y un teléfono móvil, y que se evite conducir de noche, así como que en las casas se disponga de material de calefacción, linternas con las baterías cargadas y un teléfono para comunicarse, y en caso de necesitar algún tipo de asistencia se llame al teléfono "112".