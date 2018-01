Sánchez no descarta que margarita robles opte a la alcaldía de madrid

9/01/2018 - 10:24

MADRID, 09 (SERVIMEDIA)

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, no descartó este martes en el Fórum Europa que la actual portavoz socialista en el Congreso de los Diputados, Margarita Robles, sea candidata a la Alcaldía de Madrid en las próximas elecciones municipales. No obstante, fuentes socialistas aseguran a Servimedia que esta oferta no está sobre la mesa.

"Tiempo al tiempo", fue su respuesta durante el coloquio posterior a su intervención en el Fórum Europa, organizado por Nueva Economía Fórum, a la pregunta directa de si está dispuesto a sustituir a Robles como portavoz parlamentaria para que lidere la candidatura socialista en la capital.

Explicó que "en breve" el PSOE fijará los plazos para sus procesos de primarias y será la militancia quien decidirá "entre todos, no solo uno", quién encabezará la propuesta electoral de los socialistas en las próximas elecciones municipales y autonómicas, previstas para 2019.

El día anterior, el lunes, en la rueda de prensa posterior a la reunión de la Ejecutiva Federal, el portavoz del PSOE, Óscar Puente, aseguró que "no hay decisión tomada" sobre esas candidaturas y que es "prematuro" hablar de nonbres concretos.

Sobre las posibilidades de que los socialistas pudieran reeditar el apoyo a Manuela Carmena si resulta reelegida alcaldesa de Madrid, Sánchez aseguró que el PSOE apoya "políticas", no "personas", y por tanto respaldarán las medidas que consideren beneficiosas para los ciudadanos de la capital, y las rechazarán en caso contrario.

Fuentes del PSOE consultadas por Servimedia aseguraron que esta oferta no está sobre la mesa y que Robles, además, tampoco la aceptaría.

(SERVIMEDIA)

09-ENE-18

CLC/MML/pai