Puertos.- El puerto trabajará para desviar el tráfico pesado de Francisco Montenegro y hacerla "más ciudadana"

9/01/2018 - 10:50

El presidente de la Autoridad Portuaria de Huelva, José Luis Ramos, ha asegurado que entre las primeras acciones del proyecto de viabilidad, localización y diseño de una nueva zona de actividades logísticas (ZAL) se encuentra la reordenación en 2018 de los viales en la Avenida Francisco Montenegro para desviar el tráfico pesado con el fin de hacer esta arteria "más accesible, más ciudadana".

En una entrevista concedida a Europa Press, Ramos ha explicado que, de la mano del Ayuntamiento de la capital, el puerto trabajará para convertir toda la zona de la Punta del Sebo en la ZAL del puerto y conseguir atraer inversiones que crearán riqueza y empleo en la zona.

De este modo, ha incidido en que la ZAL permitirá la confluencia de distintos tipos de empresas y actividades que "den continuidad, servicios de calidad, transformación y valor añadido" a las cadenas de transporte que convergen en el espacio portuario, además de "favorecer la generación de empleo, la fidelización de los tráficos actuales y la promoción de nuevos tráficos futuros".

Así, Ramos ha mostrado partidario de derivar el tráfico pesado por detrás de Francisco Montenegro para dar "otra imagen" a la misma, pero ha hecho hincapié en la importancia de "no perder de vista que el puerto onubense es industrial, energético y logístico" por lo que una ZAL supone "la oportunidad de seguir creciendo". Por ello, ha remarcado que el proyecto fija como pasos a seguir la descontaminación de los suelos degradados, la posterior urbanización y edificación para hacer realidad esta zona de actividades logísticas.

Se trata, como ha proseguido, de un total de 60 hectáreas preurbanizadas que están dentro de la superficie portuaria que, tras la catalogación de suelos correspondiente, se puede utilizar para "generar una industria limpia y de servicios, que es lo que Huelva ha demandado desde siempre".

Por ello, Ramos ha criticado a los que se posicionan en contra de este proyecto ya que, a su juicio, se pone de manifiesto que "o no saben lo que es o lo critican desde la confusión" porque no entiende la disconformidad de grupos que creen que la zona será "una terminal de contenedores cuando no es así".

Ante esto, ha remarcado que la ZAL permitirá tener un centro de atención a los transportistas y un centro de distribución de mercancías, que "no hay en la actualidad". "La ZAL es imprescindible y supondrá un crecimiento para la ciudad muy importante", ha dicho.

Tras indicar que, una vez que esté negociado el modelo de gestión, se constituirá la sociedad para la ZAL, Ramos ha asegurado que "los grandes centros industriales no son nada sin la logística". Como ejemplo, ha señalado la importancia de la misma para los productos agroalimentarios que, si cuentan con almacenes frigoríficos, tengan más facilidades para la exportación.

Finalmente, Ramos ha recordado que el estudio de este proyecto estuvo sometido a información pública en la Declaración de Espacios y Usos (DEU) del Puerto, de manera que no entiende la oposición al mismo cuando se trata de "una zona de servicios, comercial, de almacenamiento, de negocios".