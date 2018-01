Tribunales.-Los guardias civiles reconocen que pusieron denuncias falsas de tráfico y el fiscal pide dos años

9/01/2018 - 11:44

Los dos agentes de la Guardia Civil de Almería procesados por expedir dos denuncias falsas de tráfico han reconocido los hechos en la vista oral celebrada este martes en la Audiencia Provincial y han admitido que "no es cierto" que la pareja a la que multaron no llevara puesto el cinturón de seguridad o que estuvieran estacionados en una zona prohibida del paraje natural de Punta Entinas-Sabinar, en El Ejido.

ALMERÍA, 9 (EUROPA PRESS)

A la vista de la declaración de ambos, naturales de Granada aunque vecinos de El Ejido, el Ministerio Público ha modificado su escrito de calificación provisional en el que interesaba para cada uno de ellos cinco años de prisión y multa de 20 meses a razón de 12 euros al día y ha solicitado que se les condene a dos años de cárcel y multa de cinco meses con una cuota diaria de diez euros.

El fiscal ha considerado que no incurrieron en un delito continuado de falsedad en documento oficial cometido por un funcionario público y que hubo unidad de acción ya que las dos denuncias se pusieron al mismo tiempo. Además, ha aplicado las atenuantes de dilaciones indebidas ya que los hechos se remontan a agosto de 2004 y la de confesión tras el reconocimiento de los hechos imputados en el acto de juicio.

Tampoco se ha opuesto a la suspensión provisional de la pena después de que la defensa de los dos agentes la solicitase al tribunal de la Sección Segunda ya que concurrirían los requisitos que pasan por no tener antecedentes, no enfrentarse a responsabilidad civil y no ser la pena impuesta superior a dos años.

El juicio, en el que el Ministerio Público ha pedido la inhabilitación especial para el ejercicio del cargo de Guardia Civil por periodo de un año y diez meses, ha quedado visto para sentencia.

Los agentes se encontraban "en activo" en la patrulla fiscal y de fronteras de El Ejido cuando a mediodía del 24 de agosto impusieron una sanción a una pareja que iba en un vehículo porque supuestamente viajaban "no llevando colocado ambos el cinturón de seguridad" mientras se desplazaban por la carretera de Almerimar.

En el momento de los hechos los denunciados por los agentes "se encontraban en las proximidades del paraje Punta Entinas-Sabinal" y no en el lugar indicado por la Guardia Civil pese a que señalaban que el vehículo había sido "interceptado" en la ubicación que indicaba el acta de denuncia.

Igualmente, los acusados extendieron una segunda denuncia en la que habrían dejado constancia de que el vehículo de la pareja "se hallaba estacionado dentro de la zona marítimo terrestre en la playa dentro del Paraje Natural Punta Entinas-Sabinal" con lo que estarían "infringiendo la Ley de Costas".