Foro pide 11,8 millones de euros para paliar y evitar los daños por incendios forestales

9/01/2018 - 12:01

Los diputados de Foro Asturias en la Junta General Pedro Leal y Carmen Fernández han presentado este martes una Proposición No de Ley por la que instan al Gobierno asturiano a solicitar un crédito extraordinario de 11,8 millones de euros para paliar y evitar los daños originados por los incendios forestales en Asturias.

OVIEDO, 9 (EUROPA PRESS)

En una rueda de prensa han indicado que su grupo defenderá esta iniciativa parlamentaria si el Principado no incluye partidas suficientes destinadas a este fin en las leyes de crédito que presenten a la cámara para complementar el presupuesto prorrogado de 2018.

La proposición se divide en dos apartados, el primero destinado a las ayudas a particulares para paliar los daños originados por los incendios ya sufridos. Este apartado contaría con un total de 4,4 millones de euros. Leal ha criticado que, después de tres meses, los afectados por la última oleada de incendios todavía no hayan recibido ayudas del Principado. "Los afectados no pueden permitirse más demoras", ha explicado Leal. Con esta partida, ha explicado, el Gobierno asturiano tendría "una nueva oportunidad" de "enmendar la falta absoluta de solidaridad" con los afectados.

La parlamentaria Carmen Fernández ha defendido el segundo de los apartados de la iniciativa, cifrado en 6,78 millones de euros y destinado a la prevención de incendios forestales, al juzgar "insuficientes" las partidas actuales. "No podemos esperar más para actuar, porque de nada sirve recuperar lo quemado si no aplicamos al mismo tiempo políticas que garanticen que los fuegos no pueden propagarse a la velocidad que lo hacen ahora, que sin duda es virulenta", ha señalado Fernández.