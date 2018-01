PP acusa a Page y Podemos de "líos y bandazos" por no tener un criterio "mínimamente conjunto" sobre la ley electoral

9/01/2018 - 13:02

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Francisco Cañizares, ha acusado al PSOE y a Podemos de "dar bandazos" y de "tener líos" entre ellos pues no comparten un "criterio mínimamente conjunto" acerca de la reforma de la Ley Electoral de la región.

TOLEDO, 9 (EUROPA PRESS)

A preguntas de los medios en rueda de prensa, Cañizares ha reaccionado de este modo después de que la secretaria de Organización de Podemos Castilla-La Mancha, María Díaz, haya cerrado la puerta a la sugerencia del Gobierno autonómico de Emiliano García-Page de retocar la ley electoral en la Comunidad Autónoma hasta el máximo de 35 diputados que permite el actual Estatuto de Autonomía --dos más de los actuales--.

"El lío que tienen Page y Podemos es importante si entre ellos no se aclaran que son Gobierno, a veces se nos olvida que tienen un vicepresidente y una consejera de Podemos. Esta falta de criterio mínimamente conjunto para iniciar cualquier cosa, ves los bandazos de unos y otros, hace que no anime a nadie a formar una decisión de ningún tipo de iniciativa", ha criticado Cañizares.

Tras reiterar que el PP "va estar abierto a hablar de todo" aunque este tema "no es la principal demanda de la sociedad de Castilla-La Mancha", ha asegurado que los socialistas se mueven en la línea de aumentar diputados "porque ven que la actual situación es negativa" para ellos. "Ven en el incremento del número de diputados mayor posibilidad de tener presencia. El interés de Page es que Podemos esté en las Cortes porque, si no, no va a poder gobernar nunca".

NO A LA CIRCUNSCRIPCIÓN ÚNICA

Preguntado por su posición sobre la circunscripción única de cara a las próximas elecciones autonómicas, Cañizares ha indicado que "no es un camino aceptable, que va en contra de la realidad de la región" que son sus cinco provincias. "Cada provincia debe tener su peso correspondiente, adaptado a su población, eso no es admisible ni ahora ni nunca".

Además ha rechazado que la ley electoral actual sea "un traje a medida" de nadie, ya que reparte diputados según la población y ha valorado con normalidad que en esta norma algunos partidos tengan más peso que otros. "Hay que fijarse en los modelos que funcionan en nuestro país históricamente, es el mismo que se produce en Castilla-La Mancha. Es una realidad que se produce en todos los países", ha afirmado.

2019, UNA MONEDA AL AIRE

Preguntado por el escenario político a las elecciones de 2019, Cañizares ha manifestado que hay distancia suficiente "como para hablar de nada del resultado", pues "es una moneda al aire que nadie sabe por dónde va a caer".

Asimismo, a preguntas de los medios sobre sus contactos con Ciudadanos, ha indicado que mantienen conversaciones con diferentes instituciones y de muchos asuntos, destacando que las conversaciones cono la formación naranja son las "normales de trabajo".