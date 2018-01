Cs encara 2018 "con las pilas cargadas", sin pensar en elecciones de 2019 y con intención de "visibilizar" su proyecto

9/01/2018 - 12:57

Carga contra "cortinas de humo" de Ahora Madrid, de quien critica su "regresismo"

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

El Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid encara este nuevo año 2018 con "las pilas cargadas", sin pensar en las elecciones municipales del próximo 2019 pero con la intención de "visibilizar" su proyecto, al que definen como "creíble y nuevo", y que no tienen el resto de formaciones.

Así lo ha puesto de manifiesto este martes en rueda de prensa la portavoz de la formación, Begoña Villacís, quien acompañada por todos los ediles que conforman el Grupo, ha asegurado que no funcionarán "con inercia", ya que desean mostrar su "proyecto vanguardista" para la capital. "No somos una promesa, somos una realidad", ha aseverado.

Dentro de este proyecto, las "líneas básicas" para la formación naranja en el Consistorio son mejorar la limpieza y la seguridad de Madrid, así como luchar contra la okupación.

Por otra parte, Villacís ha criticado que este 2018 sea "el segundo año que Madrid empieza sin presupuestos". Así, ha pedido "analizar las causas" de que esto vuelva a suceder. Para ella, es debido a que Ahora Madrid "está vacío de ideas, proyectos" y es "incapaz de llegar a un acuerdo con ellos mismos en los presupuestos".

"Si no están cómodos entre ellos, no sé cómo lo pueden hacer; lo peor es que no pasa nada, porque se presenta sin presupuesto, y todas esas inejecuciones y proyectos, ni siquiera habían sido empezados", ha cargado la portavoz de Cs.

"CORTINAS DE HUMO"

Además, Villacís considera que el equipo de Gobierno municipal comienza el año "más pendiente de lo que va a pasar en 2019 que de lo que va a pasar en 2018". "Los madrileños no se merecen esto", ha remarcado, para añadir a continuación que Ahora Madrid tira de "cortinas de humo" para "tapar que se presentan con las manos vacías".

Entre estas "cortinas de humo", Begoña Villacís ha hecho referencia al proyecto de ampliación de aceras de Gran Vía, algo que "se hace en un abrir y cerrar de ojos", pero que "parece ser que es lo único con lo que se va a ir Ahora Madrid".

Según ha relatado, el 8 de noviembre del 2016 se comenzó a hablar de Gran Vía, "de que iba a hacer un presupuesto cuantificado en 3,3 millones de euros". "Calvo (delegado de Desarrollo Urbano Sostenible) informa del inicio de las obras el 11 de enero de 2017; el 27 de enero se hace un debate en el COAM y la alcaldesa presenta otro proyecto que no tenía nada que ver", ha continuado.

Así, el 29 de octubre, la Junta de Gobierno "autoriza la remodelación de Gran Vía, con fecha prevista el 15 de diciembre de 2017". "En Navidades de este año empapelaban las estaciones de Metro para decir que habían ganado metros de acera, y ahora vuelven a hablar de Gran Vía en este 2018", ha ironizado.

"REGRESISMO"

Todo ello le ha llevado a asegurar que Ahora Madrid "ni tiene proyecto ni tiene legado" y que su Gobierno "es una oportunidad perdida" y "no tiene nada que ofrecer a los madrileños". "La gente quiere experimentar un cambio de verdad, con personas que crean en lo que representan las ciudades", ha planteado.

Respecto al modelo de ciudad que en opinión del Grupo naranja tiene Ahora Madrid, Villacís ha destacado que el equipo de Manuela Carmena "gobierna con las mismas propuestas de los 80", ya que "todo lo que propone es regresismo; Ahora Madrid es regresista, y propone volver a los 80, cuando se decidió limitar la ciudad".