CC.OO. denuncia que al "colapso" de las urgencias del Chuvi se suma la "masificación de todos los PACs" del área de Vigo

9/01/2018 - 12:58

La Federación de Sanidade de CC.OO. ha denunciado que el servicio de urgencias del Complexo Hospitalario Universitario de Vigo (Chuvi) se encuentra en "situación de colapso", a lo que se suma también "la masificación de todos los PACs" --Puntos de Atención Continuada-- del área sanitaria viguesa.

VIGO, 9 (EUROPA PRESS)

Así lo ha trasladado en un comunicado, en el que ha hecho especial hincapié a la situación del PAC de la calle Pizarro, en Vigo, donde "este fin de semana la demora en la atención fue de tres y cuatro horas", con una media de 350 pacientes atendidos al día. "La situación es una sala de espera abarrotada todo el día y el personal trabajando arreo", ha censurado.

"Si desbordadas están las urgencias hospitalarias, no menos lo están las extrahospitalarias", ha insistido, a colación de lo que ha denunciado "la pasividad" de los responsables sanitarios "al no dar solución" a estos problemas. "No deberían seguir ni un segundo más dirigiendo la sanidad gallega", ha apostillado.

En este sentido, el sindicato ha exigido la presencia de al menos un equipo más de trabajo todos los días, ya que los actuales son insuficientes, y ha hecho "un llamamiento a la responsabilidad en la procura de soluciones".