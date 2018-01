Educación.- La Junta ha retirado 42 aulas prefabricadas de nueve centros públicos de la provincia en 2017

9/01/2018 - 13:03

La Consejería de Educación, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación, está llevando a cabo un plan de retirada de aulas prefabricadas que ha supuesto en el año 2017 la supresión de 42 aulas en nueve centros públicos de la provincia de Granada.

GRANADA, 9 (EUROPA PRESS)

En este momento, en la provincia existen 22 módulos prefabricados, que se prevén desaparezcan por completo en los próximos años, según ha indicado la Junta de Andalucía en una nota de prensa.

En este sentido, el delegado territorial de Educación de la Junta en Granada, Germán González, ha considerado que "el año 2017 ha sido trascendental en el cumplimiento de nuestro objetivo, que no es otro que erradicar las aulas prefabricadas en un periodo de tiempo corto".

En el contexto andaluz, en este año recién concluido, la Consejería de Educación ha procedido a retirar 185 de estas instalaciones provisionales, superando el objetivo de 181 que se había marcado al inicio del ejercicio. Hay que recordar que entre septiembre de 2015 y el año 2016 se retiraron ya un total de 206 aulas prefabricadas en Andalucía. Gracias a esta reducción, en la actualidad son 233 los módulos prefabricados que están en uso en los centros escolares andaluces, lo que supone una reducción neta del 37,5 por ciento respecto de los 373 edificios existentes en septiembre de 2012.

Desde el año 2015, la APAE ejecuta un plan de actuaciones de obras específicamente dirigido a "crear espacios que permitan suprimir prefabricadas".

A esta programación se suman las retiradas de prefabricadas que se han producido como consecuencia de la finalización de grandes obras realizadas dentro del plan de inversiones en infraestructuras educativas, que, en Granada, se han materializado con el nuevo colegio de Churriana de la Vega y la sustitución del Nuestra Señora de los Dolores de Alomartes, en el término municipal de Íllora. Estos dos centros de Infantil y Primaria han supuesto una inversión cercana a los 4,5 millones de euros.

Las aulas prefabricadas son un recurso necesario en el sistema educativo para hacer frente a "incrementos de escolarización que no pueden ser absorbidos por los espacios definitivos del centro", así como para "hacer compatible la ejecución de obras con el desarrollo de la actividad docente en los casos en los que la intervención no puede realizarse por completo en periodos no lectivos".

Actualmente no están previstas nuevas implantaciones de prefabricadas en los centros escolares, habiéndose producido las últimas al comienzo del curso escolar actual para atender las necesidades de escolarización o de ejecución de obras.