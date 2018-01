IU lamenta que el SAS haya vuelto a colgar el "cartel de vacaciones" en los hospitales de la provincia

9/01/2018 - 13:11

El coordinador provincial de IU Cádiz, Fernando Macías, ha lamentado los "recortes que han vuelto a sufrir" los hospitales y centros médicos del Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la provincia con motivo de las vacaciones de Navidad.

CÁDIZ, 9 (EUROPA PRESS)

En este sentido, ha criticado que "pese a las promesas realizadas por la Junta de Andalucía tras la movilización de la Marea Blanca gaditana y de la sociedad en general, la Consejería de Salud vuelve a las andadas y un año más hemos sufrido la merma en los servicios sanitarios públicos durante estas fechas, al igual que ocurre en la época estival".

Según informa la federación de izquierdas en una nota, para Macías "es un hecho constatado la ausencia de contrataciones para cubrir al personal que se ha ido de vacaciones, cuestión que ya denunció la Marea Blanca antes de las Navidades y que ha provocado una evidente disminución en la actividad sanitaria".

"Si no hay médicos para operar, no se programan intervenciones, apuntaba un representante de CCOO en materia sanitaria en la provincia, esto lleva a que la cirugía programada de tarde haya quedado suspendida en los hospitales de la provincia durante estas dos semanas, así como a que haya unidades con subactividad, es decir, no se cierran plantas pero no se ocupan todas las camas, lo que viene a ser lo mismo", ha abundado el coordinador provincial.

Por otra parte, esta menor presencia de personal ha motivado la "saturación" en las urgencias de Atención Primaria y el consiguiente "aumento en el tiempo de espera al paciente, así como una mayor presión sobre el profesional", ha censurado Macías.

Asimismo, el dirigente de IU ha afirmado que "la excusa que esgrime en estas fechas la Junta sobre que no hay médicos para contratar lleva trampa, puesto que aunque es evidente esta falta de médicos de familia y especialistas para cubrir, lo que tiene que hacer es ir al fondo de la cuestión y preguntarse por qué mantiene la política de precariedad en la contratación de muchas de las plazas a cubrir en la provincia, como ocurrió el pasado verano en hospitales del Campo de Gibraltar".

En esta línea, el dirigente provincial ha apuntado también a "la falta de compromiso, ahora del PP y antes del PSOE, en el Gobierno central, para atajar el problema de que no se estén generando plazas de médicos de familia y especialistas".

Además, Macías ha lamentado que "la sanidad pública no sea una prioridad en la agenda de la Junta, que sigue dando dinero a conciertos privados mientras desatiende a los hospitales públicos y pone el cartel de vacaciones cuando llegan fechas señaladas".

Con todo, ha señalado que "IU seguirá exigiendo al Gobierno andaluz mayor inversión en la sanidad pública, mejores condiciones laborales para los profesionales y una asistencia sanitaria de calidad".