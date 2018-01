PSOE C-LM afirma que sin consenso no va a reformar la Ley Electoral y descarta "hacer un pucherazo como hizo el PP"

9/01/2018 - 13:20

El PSOE de Castilla-La Mancha ha afirmado este martes que sin consenso no va a llevar a cabo la reforma de la Ley de Electoral, al tiempo que ha descartado "hacer un pucherazo como hizo el PP" cuando María Dolores de Cospedal era presidenta de la Comunidad Autónoma.

TOLEDO, 9 (EUROPA PRESS)

"Tenemos unas premisas básicas y sin consenso no vamos a hacer lo que hizo el PP y Cospeal, que fue un pucherazo, no está en nuestro AND", ha indicado en rueda de prensa la portavoz de los socialistas castellano-manchegos, Cristina Maestre.

Maestre ha señalado que los socialistas seguirán "negociando en paralelo" --sobre la reforma de la Ley Electoral-- a la acción "prioritaria" de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos como, por ejemplo, con la autorización de 22 nuevas actuaciones en centros educativos que ha aprobado este martes la Junta.

POLÍTICAS CON ROSTRO HUMANO

"En un pasado no muy lejano, Cospedal aprovechó para hacer trampa y modificaciones importantes, nosotros no somos iguales y jamás lo haremos; priorizaremos políticas con rostro humano y que prioricen los ciudadanos", ha apuntado Maestre, que ha pedido al PP que "deje la demagogia y se centre en lo esencial".

Preguntada por el hecho del que el PP haya rechazado la oferta de consenso del PSOE para la reforma de la Ley Electoral, Maestre ha indicado que los socialistas "no dan por hecho" nada, al tiempo que ha insistido en que su premisa es la de "blindar" los derechos sociales de los ciudadanos.

"El PP de eso no habla, ¿por qué no habla de blindar en el Estatuto el agua para Castilla-La Manca o de blindar la sanidad para que no pase lo que pasó hace dos años?", se ha preguntado la vicesecretaria y portavoz del PSOE de Castilla-La Mancha.