Una muestra multidisciplimnar reivindica el sufrimiento y represión de las víctimas del franquismo

9/01/2018 - 13:22

Rivarés aboga por recuperar el discurso "prohibido entonces y poco interesante ahora para algunos, pero que es una obligación moral"

ZARAGOZA, 9 (EUROPA PRESS)

Una muestra multidisciplinar reivindica a través de la cultura el sufrimiento y la represión de las victimas del franquismo, que bajo el título 'La imagen de la memoria"'se llevará a cabo en distintos escenario de Zaragoza desde este martes, 9 de enero, hasta el domingo, día 14.

Esta iniciativa está impulsada por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Aragón (ARMHA) y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Zaragoza y de Turismo de Aragón.

Cine, teatro, literatura, cuentacuentos, conferencias y concierto se sucederán por espacios de la ciudad, como la Filmoteca, Teatro Arbolé, La Pantera Rossa, el Teatro del Mercado, el Teatro Principal, la Bóveda del Albergue y el IAACC Pablo Serrano.

Precisamente, este último equipamiento acogerá este domingo, a las 12.30 horas, el acto de homenaje a los presos y represaliados antifranquistas, que estará dirigido por el argentino Chato Galante y participará la actriz Luisa Gavasa, el cantautor Joaquín Carbonell y el escritor, Ángel Guinda.

"EXPRESAR EL DOLOR"

"Es una idea que teníamos hace tiempo y no sabemos cuántos vendrán", ha expuesto el presidente de ARMHA, Enrique Gómez, para dejar claro que se trata de recordar a los presos políticos y a la gente que luchó contra el franquismo y sabían que se enfrentaban a la represión". Una de las vías de difusión de esta iniciativa es la cuenta de Twitter '@Memoriahzgz'.

En rueda de prensa, Enrique Gómez ha precisado que es un acto de reivindicación "de lo positivo de las ideas de una gente por mejorar la situación social de todo el mundo y que por defenderlas están muertas y, ahora, hay que recuperar esas ideas porque están más en peligro que nunca".

El objetivo de 'La imagen de la memoria' es dar la palabra al dolor, porque "el dolor que no se expresa acaba pudriendo el corazón y se puede aplicar a numerosas generaciones formadas en el franquismo", ha expresado Gómez.

"No podemos consentir una sociedad que no se acuerde de lo que pasó porque fue un terror planificado, como dicen las hemerotecas, y que luego quede en el olvido", ha alertado Gómez. Tras criticar que en los primeros años de la democracia "no se hizo el examen de memoria, reparación y justicia", ha dicho que acometer estos actos más de 40 años después de la muerte del dictador es "casi un sueño y además ver que las autoridades se implican".

Enfático ha incidido en que "hay que explicar que a la guerra no se puede ir porque es la mayor expresión del fracaso social y si no nos importan los muertos que hubo por sus ideas estamos condenados a repetirla ante situaciones de injusticia social", ha alertado.

"OBLIGACIÓN MORAL"

El consejero municipal de Economía y Cultura, Fernando Rivarés, ha añadido que esta iniciativa recupera "valores de justicia, igualdad y reparación" y es el cierre a una serie de actos dirigidos a "recuperar el discurso "prohibido entonces y poco interesante ahora para algunos, pero que es una obligación moral y además se les da un sesgo cultural".

Rivarés ha abundado en que hay que recordar el qué, el por qué y cuándo porque "si no recuperamos el pasado o lo que fuimos, el país sigue roto por la mitad", para subsanarlo "hay que limpiar y suturar las heridas para que se regenere el daño sufrido", ha dicho.

Ha comparado que mientras en el siglo XXI se reivindica el papel de las mujeres en la Guerra de la Independencia y los Sitios de Zaragoza "siguen sepultadas en el olvido otras que lucharon por sus ideas en el franquismo".

El director de Turismo Aragón, David Marqueta, ha subrayado que "es un derecho inalienable la recuperación de la memoria democrática en España" y ha comparado que mientras otros países de la UE "han sabido convivir y superar esos años de fascismo en España "no se ha hecho del todo".

Por ello, ha instado a seguir los pasos de otros países de Europa porque "es nos internacionaliza y nos mete en las rutas de difusión de la memoria histórica".

Además, ha apelado a la singularidad de Aragón en los años del franquismo porque "hubo un Consejo de Aragón" que sería el equivalente a un Gobierno autonómico que es un "caso único en el mundo y se tiene que difundir como vestigio de esa época terrible y que se supera contándolo y no ocultándolo".

La miembro de la junta directiva de ARMHA, Mercedes Sánchez ha informado de que durante los seis días de 'La imagen de la memoria' se proyectan documentales en la Filmoteca de hechos ocurridos entonces y que son de actualidad como los bebés robados o el exilio. Los cuentacuentos en contra de la guerra se han programado el sábado y están orientados a combatir en las nuevas generaciones "lo que es el último recurso de los incompetentes", ha concluido.