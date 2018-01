Podemos exige el cese de Salgueiro por el colapso de la AP-6 y que el 112 sea de gestión pública por ser "esencial"

9/01/2018 - 13:39

El secretario regional del Podemos en Castilla y León, Pablo Fernández, ha exigido el cese de la delegada del Gobierno, María José Salgueiro, por su "pésima" gestión el pasado 6 de enero ante el colapso de la AP-6 por la nevada, al tiempo que ha considerado que esta situación evidenció la necesidad de que el 112 sea de gestión pública al tratarse de un servicio "esencial".

VALLADOLID, 9 (EUROPA PRESS)

Fernández ha lamentado que dos días después de que se viviera el corte de la autopista "no se haya dicho nada" desde la Junta, al tiempo que ha reseñado que las administraciones públicas "no han estado a la altura". "La Junta da la callada por respuesta, de qué sirve si no reacciona ante una coyuntura adversa", ha lamentado Fernández.

El líder de la formación morada en la Comunidad ha insistido además en la necesidad de que se "cese" de la delegada del Gobierno, María José Salgueiro, ya que, a su juicio, ha demostrado que no ha estado a la "altura" y, además, "no ha dado explicaciones". "Es el momento de acabar con esta impunidad escandalosa, falta responsabilidad política", ha manifestado.

"Qué ha hecho, no ha dado explicaciones, la gestión ha sido inexistente, la delegada no ha sabido dar explicaciones, ha realizado una labor de coordinación errática", ha señalado.

Asimismo, Fernández ha condenado además la gestión de la concesionaria de la AP-6, a lo que ha sumado el "desgobierno" del director de la DGT, Gregorio Serrano, por sus "erráticas actuaciones" que ha tachado de "esperpénticas".

112 PÚBLICO

El portavoz de Podemos en las Cortes ha reclamado además que el 112 sea de gestión pública con "condiciones dignas" para sus empleados que, como ha relatado, vivieron un "caos" en la noche del 6 de enero. "Es un servicio vital para los ciudadanos, esta situación es consecuencia de dejar en manos de empresas privadas servicios esenciales".

A esta reivindicación ha sumado la importancia de poner en marcha también un parque público de bomberos para garantizar un "mejor servicio" en situaciones como la del sábado.