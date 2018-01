Moreno asegura que si el Gobierno retiene anticipos a Andalucía hasta aprobar los PGE es "en cumplimiento de la ley"

9/01/2018 - 13:39

El presidente del PP-A, Juanma Moreno, ha argumentado este martes que si el Gobierno de la Nación retiene unos 800 millones en anticipos a cuenta a Andalucía hasta que se aprueben los Presupuestos Generales del Estado (PGE) es "en cumplimiento de la ley".

SEVILLA, 9 (EUROPA PRESS)

A preguntas de los periodistas en Sevilla, tras reunirse con la Junta Directiva del Consejo Andaluz de Colegios Médicos, Moreno ha considerado "razonable" que las leyes se cumplan porque "vivimos en un estado de derecho".

"Hay una serie de normativas que expresan que solo se pueden poner en marcha cuando se aprueban unos Presupuestos y lo que no se puede es vulnerar la legalidad en función de conveniencia", ha indicado.

En este contexto, el líder del PP-A ha hecho un llamamiento al PSOE-A y a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, "porque ya está bien del quejío y de pedir siempre más dinero, una tónica habitual del socialismo en los últimos 20 años".

"Estoy a favor de que lleguen más recursos a Andalucía, siempre lo he estado y siempre lo estaré, pero más dinero y saber gastarlo mejor", ha defendido Moreno, para quien "no se puede estar con una mano pidiendo dinero y con la otra devolviendo dinero al Estado".

En su opinión, "no se puede reclamar 800 millones cuando tú has dejado de gastar 2.365 millones en políticas activas de empleo, eso es incongruente y lleva a la sensación de una falsedad en ese argumento que está expresando". "Aquí hace falta saber gastar y gestionar, cosa que desgraciadamente no han hecho hasta ahora", ha zanjado.