Marín dice que el juicio de los ERE no afecta "absolutamente nada" a la relación PSOE-Cs: "somos políticos, no jueces"

9/01/2018 - 13:45

El portavoz del grupo parlamentario de Ciudadanos en Andalucía, Juan Marín, ha manifestado que el juicio sobre los expedientes de regulación de empleo (ERE) presuntamente fraudulentos que se celebra en Sevilla contra los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán y otros 20 ex altos cargos autonómicos "no tiene por qué afectar absolutamente nada" a la relación entre la formación naranja y el PSOE, incidiendo en que son "políticos, no jueces".

MÁLAGA, 9 (EUROPA PRESS)

En Málaga, donde ha mantenido una reunión con empresarios hoteleros y de playas de la provincia, al ser cuestionado por el juicio, reanudado este lunes, ha incidido en que no cree que influya en su relación con los socialistas: "nos dedicamos a gestionar los recursos públicos y creemos en la separación de poderes".

Así, ha resaltado a los periodistas que a los tribunales "hay que dejarlos actuar y decidir": "si nos dedicamos a ser comentaristas de las decisiones judiciales y cuando nos interesan aplaudimos al tribunal y cuando no es favorable decimos que se han equivocado hacemos un flaco favor al Estado de derecho".

Para Marín, "hay que respetar todo lo que suceda a nivel judicial", recordando que Ciudadanos y PSOE son "dos fuerzas políticas que hablan de política y no de causas judiciales".

En este punto, ha recordado que parecía que la comisión de investigación en el Parlamento andaluz sobre los cursos de formación iba a enfrentar a Ciudadanos y PSOE y, pese a la "infinidad de críticas", los que "exculparon a indultaron" a los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán fueron "Podemos e Izquierda Unida".

"Cuando investimos a Susana Díaz exigimos que Chaves y Griñán estuvieran fuera de política y hoy lo están. Hemos cumplido con nuestra obligación y que den explicaciones donde las tienen que dar", ha sostenido, reiterando que respeta las decisiones judiciales y la separación de poderes.

Sobre si una posible condena a los expresidentes influiría en la relación entre PSOE y Ciudadanos, Marín ha recalcado que no y que conllevaría, en definitiva, lo que se pide para ambos a nivel judicial: "esto está en el ámbito judicial, no de la política y no tengo por qué opinar de eso".