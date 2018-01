La periodista riojana víctima de un trol cree que "tiene que haber una condena", para "pensar que no sale gratis"

9/01/2018 - 14:10

"Por primera vez en dos años no me meto a la cama pensando qué me voy a encontrar el día siguiente"

LOGROÑO, 9 (EUROPA PRESS)

La periodista riojana que, durante dos años, ha sido víctima de un trol en Internet, Olivia García, ha considerado, después de que la Policía Nacional le haya identificado: "Tiene que haber una condena, quiero pensar que no sale gratis".

En declaraciones a Europa Press, García ha relatado cómo, después de que la Policía Nacional localizase al autor de los mensajes de "odio" que había recibido, tanto en Twitter como en el periódico en el que trabaja, Rioja2.com, durante dos años, el próximo jueves, 11 de enero, comparecerá ante un juez y las partes decidirán si sigue la causa penal.

Para sentir que se ha hecho justicia, ha indicado, "tiene que haber una condena". "Quiero pensar que no sale gratis, porque es mucho sufrimiento, más del que había imaginado", ha dicho.

Han sido, ha afirmado, "dos años de tener una sensación de impunidad, de que se puede hacer cualquier cosa bajo el anonimato". Ahora, ha añadido: "Quiero pensar que todo esto no sale gratis, no sólo por mi caso sino para que cualquiera al que se le ocurra destrozar la vida de otra persona tenga claro que va a ser identificado y castigado".

"Por primera vez en dos años no me meto a la cama pensando qué me voy a encontrar el día siguiente", ha relatado al tiempo que ha mostrado su satisfacción por el hecho de que haya sido localizado. Se trata de un joven de 26 años con domicilio en Logroño y que utilizaba su móvil y un portátil.

Para localizarlo, y dado que Twitter "se negó" a aportar la titularidad de las cuentas que utilizaba, se han rastreado las IP de los comentarios en Rioja2.com. A juicio de esta periodista, el tema "se debe poner sobre la mesa" porque "hay barreras enormes".

"He llegado a denunciar cientos de tuits, a bloquear treinta o cuarenta cuentas distintas y nunca ha pasado nada", ha señalado. Ha añadido, además, que su caso no es aislado. "He tenido la suerte de que dejó comentarios en mi propio periódico", ha indicado.

Ahora mismo, ha reconocido, se hace preguntas alrededor de: "Por qué a mi". Por eso, en la declaración del jueves, al que en un inicio está citado su abogado, siente la "necesidad" de ir y, si puede, "preguntarle por qué".

"Aunque también me estoy haciendo a la idea de que no habrá respuesta, porque dudo mucho de que haya un motivo", ha añadido.