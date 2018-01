Sucesos.- Retiran los restos del andamio que se desplomó en el centro y se reabre la zona al tráfico

10/01/2018 - 10:45

Bomberos y operarios municipales han procedido a la retirada de todo el material caído por el desplome de un andamio sobre la calzada de la calle Bailén y duque de Zaragoza de Alicante y de la parte superior, que se mantuvo anclada a la fachada. Los trabajos se han prolongado hasta las 03.00 horas de la madrugada de este miércoles.

ALICANTE, 10 (EUROPA PRESS)

Así, se ha procedido a retirar 30 metros de andamio y a las 04.00 horas de la madrugada se ha podido abrir el tráfico en la zona afectada.

Desde la Concejalía de Seguridad en el Ayuntamiento de Alicante ha confirmado que en el desplome de un andamio en la calle Bailén, frente al Teatro Principal, no se registraron heridos. En principio, una cámara térmica y la unidad canina de rescate del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) no detectaron la presencia de personas bajo los escombros, pero no ha sido hasta la retirada total del material que se ha podido dar por asegurado que no hubo daños personales.

El suceso se registró sobre las 16.15 horas de ayer martes cuando, por causas desconocidas, se vino abajo un andamio colocado sobre la fachada lateral de un edificio de 12 plantas del número 1 de la plaza de Ruperto Chapí frente al Teatro Principal.

En un comunicado, Seguridad ha precisado que los trabajos de los bomberos y de los operarios para proceder a la retirada todo el material caído sobre la calzada de la calle Bailén y duque de Zaragoza y de la parte superior, que se mantuvo anclada a la fachada, se han prolongado hasta las 03.00 horas de la madrugada de este miércoles.

