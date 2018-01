Defensa de Magdalena Álvarez pide excluir de raíz el delito de asociación ilícita señalado por PP en los ERE

10/01/2018 - 11:36

Ve "inverosímil que hubiese un acuerdo de voluntades durante diez años entre 22 personas que estaban al frente de departamentos tan dispares"

SEVILLA, 10 (EUROPA PRESS)

En el marco del juicio que celebra la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla contra los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán y otros 20 ex altos cargos autonómicos por el procedimiento específico por el que se concedían las ayudas de los expedientes de regulación de empleo (ERE) presuntamente fraudulentos, la defensa de la exministra de Fomento y exconsejera de Economía y Hacienda de la Junta, Magdalena Álvarez, ha pedido que sea "excluido de raíz" del objeto de enjuiciamiento el presunto delito de asociación ilícita esgrimido por el PP andaluz.

El abogado defensor de Magdalena Álvarez, Rafael Alcácer, ha sido el encargado de protagonizar el arranque de la nueva sesión que se celebra este miércoles en la Audiencia Provincial de Sevilla para juzgar el procedimiento específico gracias al cual durante la pasada década, los fondos de la partida presupuestaria 31L de los presupuestos autonómicos fueron canalizados en subvenciones para expedientes de regulación de empleo supuestamente fraudulentos y ayudas directas y presuntamente arbitrarias.

Esta nueva sesión de la vista oral ha estado nuevamente centrada en las cuestiones previas de las partes, toda vez que el abogado defensor de Magdalena Álvarez ha reclamado entre sus cuestiones previas que "se excluya del objeto de enjuiciamiento" el presunto delito de asociación ilícita incluido por el PP andaluz en su escrito de acusación.

Y es que según el abogado defensor, dicho delito no sólo no ha figurado en las diligencias previas de 2011 de las que nace la causa elevada ahora a juicio, --pues no olvidemos que la macrocausa de los ERE fue dividida en seis piezas a finales de 2015--, sino que tampoco se recoge en el auto de transformación de las diligencias en procedimiento abreviado.

"INDEFENSIÓN"

Es más, el letrado Rafael Alcácer ha advertido de que ni su representada ni el resto de los acusados han sido "preguntados" a lo largo de la instrucción de la causa por hechos o situaciones relacionadas con un presunto de asociación ilícita, con lo que la "sorpresiva" decisión del PP andaluz de incluir el presunto delito de asociación ilícita deriva en una situación de "indefesión" para los acusados.

Y además, ha advertido de que resulta "inverosímil que hubiese un acuerdo de voluntades entre 22 personas que estaban al frente de departamentos tan dispares (de la administración andaluza), durante diez años". A juicio de este abogado, el PP andaluz se ha servido de una "alusión descontextualizada" del auto de transformación de la causa en procedimiento abreviado, para "incorporar sopresivamente" este tipo delictivo a su escrito de acusación, vulnerando el "derecho de defensa" de los acusados.

Así, el abogado defensor de Magdalena Álvarez ha reclamado que "se delimite el objeto de enjuiciamiento", no redefiniendo el auto de procedimiento abreviado, sino "sometiendo los términos de la acusación al contenido" como tal del mismo. Es decir, la defensa de la exministra y consejera de Economía y Hacienda reclama que dicho delito de asociación ilícita sea "excluido de raíz" del objeto de enjuiciamiento.